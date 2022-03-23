Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

23.03.2022 15:46
Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında Sorgun Belediyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor, ligin 25. haftasında Sorgun Belediyespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Spor Salonu'nda antrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın iyi durumda olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki 2 maçı kazanıp, hedeflediğimiz yerde ligi bitireceğimizi düşünüyoruz. Şu an ligde 9. sıradayız. Son iki maçımızı aldığımız takdirde play-off etabına kalma durumumuz var. Çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Özkan Hayırlı da ligin son iki maçından galip gelmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Maçların zor geçeceğini aktaran Hayırlı, "İlk 8 için şansımız devam ediyor. 3- 4 takımla kapışıyoruz. Son maça kadar mücadelemizi yapıp, play-off'a katılmak istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cizre Belediyespor, Sorgun Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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