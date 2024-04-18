- Çocukluğunda izlediği müsabakalardan esinlenip boksa başladı, Avrupa 3.'sü oldu
ADANA - Adana'da çocukken izlediği boks müsabakalarından esinlenerek boksa başlayan 18 yaşındaki milli boksör Hüseyin Ege Tekdemir, Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa 3.'sü oldu. Adana'dan dünya şampiyonu olarak çıkmayı hedefleyen Tekdemir, Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden 2006 doğumlu milli sporcu Hüseyin Ege Tekdemir bronz madalya kazandı. Çocukluğundan bu yana boks maçlarını ilgiyle seyrettiğini anlatan Tekdemir, bu spora mahallede boks ile ilgilenen büyükleri sayesinde başladığını söyledi. Mücadele sporu olması nedeniyle boksu kendisine çok yakın bir spor olarak hissettiğini belirten Tekdemir, ilk uluslararası turnuvasında Avrupa 3.'lüğü elde etmesiyle de dikkat çekti.
"İnşallah Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk nasip olur"
Boks ile 4 senedir ilgilendiğini belirten Tekdemir, geçen sene Muğla'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında 3. olduğunu bu sezon ise Mersin'de Türkiye şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi. Bu yıl kazandığı Türkiye Şampiyonluğu ile milli takıma seçildiğini ve Gençler Avrupa Şampiyonasında mücadele ettiğini kaydeden milli boksör Tekdemir, "Geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda 3. olurken, bu sene ise şampiyon oldum. Sonrasında ise milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası'na gittim. İlk uluslararası şampiyonamdı. 3.'lük nasip oldu orada. Eksiklerimizi gördük. İnşallah ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'na daha iyi hazırlanıp şampiyon olacağım" şeklinde konuştu.
Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale gelene kadar Çekya, Romanya ve Ukraynalı sporcularla karşılaştığını belirten Tekdemir, "Yarı finalde maçı Ukraynalı rakibime kaybettim. Güzel bir tecrübe oldu. Hedefim inşallah ilk önce Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Daha sonra Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"Boksu kendime yakın olarak gördüm, tam mücadele sporu"
Boks ile tanışma hikayesini anlatan Tekdemir, "Adana'da bizim mahallede boks ile ilgilenen abiler vardı. Ben de onların peşinden giderek salona yazıldım. Boksu kendime yakın olarak gördüm. Tam mücadele sporu, bu nedenle sevdim. Çocukluktan beri televizyonda boks maçlarını izliyorum. Oradan heveslenmiştim boks maçlarıma. 3 senedir de Serdar hocamın yanındayım. Beni çok destekledi" diye konuştu.
Serdar Beycioğlu: "Hüseyin'i ekim ayında dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz"
Hüseyin Ege Tekdemir'in antrenörü Serdar Beycioğlu ise, "Hüseyin yaklaşık 3 yıldır yanımızda çalışıyor. Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonasında 86 kilogramda Avrupa 3.lüğü elde etti. Bununla ilgili de gerekli çalışmaları burada fazlasıyla yaptık. İlk şampiyonası olduğu için biraz heyecan da oldu. Ona istinaden de 3'lük madalyası aldı" sözlerini kaydetti.
Hüseyin'in bu sene Türkiye Şampiyonası'nda çok ciddi başarılar elde ettiğine dikkat çeken Beycioğlu, "5 maçtan 4 tanesinde ilk rauntta nakavt ile bitirdi. 5. maçı da yalnızca 3 raunt oynadı. Büyük bir gelişim sağladı. Biz Avrupa şampiyonluğu bekliyorduk. Ama bundan sonra ekim ayında Dünya Şampiyonası var. İnşallah dünya şampiyonu olarak görmek istiyoruz" dedi.
Hüseyin'in ilerleyen yıllarda büyük başarılar kazanarak Adana'yı gururlandıracağını düşündüğünün altını çizen Beycioğlu, "Hüseyin Türkiye ile birlikte Adana'yı da temsil ediyor. Biz Hüseyin'i sadece Adana'da değil, değişik illerde de mücadele ederek tecrübesi artsın diye maçlara gönderiyoruz. Neticede de böyle bir başarı elde ettik" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › Çocukluğunda izlediği müsabakalardan esinlenip boksa başladı, Avrupa 3.'sü oldu - Son Dakika
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bordo-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Takımla birlikte antrenman yapan ve futboldaki hünerlerini sergileyen Başkan Şerifoğulları, taraftarları Sapanca Gençlikspor maçına davet etti.
Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, konuşmasında sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini belirtti. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyona 21 Nisan'da sona erecek.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, alacaklarının ödenmediği iddiasıyla eski kulünbü Juventus'a açtığı davayı kazandı. İtalyan devi, eski oyuncusu Ronaldo'ya 10 milyon euro tazminat ödeyecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı. Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takımın katıldığı müsabakalarda liderlik elde eden takım bir üst gruba terfi edecek. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF'nin Nevşehir'i tercih ettiğini belirtti.
Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na 7 ilden 34'ü kadın 124 posta dağıtıcısı katıldı. Yarışmada erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise İlknur Uçar birinci oldu. Başarılı olan posta dağıtıcıları Türkiye finalinde mücadele edecek.
Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti. Şırnak'a dönen Benek, ailesi, antrenörü ve kulüp başkanı tarafından çiçeklerle karşılandı. Benek, hedefinin 5 ay sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak olduğunu belirtti. Antrenör Budak ise Pınar Benek'ten Dünya Şampiyonluğu beklediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?