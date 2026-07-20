Çok konuşulacak iddia: Türkiye'de Asıl fırtına ağustos ayında kopacak

Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturmalarına ilişkin dikkat çeken yeni iddialar ortaya atıldı. Spor yorumcusu Tahir Kum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Ağustos ayında büyük bir sürecin başlayacağını öne sürdü.

''AĞUSTOS AYINDA TÜRKİYE'DE FIRTINA KOPACAK''

Tahir Kum, "Bugün 20 kişi konuşuluyor ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayında Türkiye'de fırtına kopacak." ifadelerini kullandı.

HALUK LEVENT'İN KUPONLARI VE AHBAP SORUŞTURMASI

Tahir Kum, sanatçı Haluk Levent'in bahis oynadığı iddia edilen yüksek tutarlı kuponlara değindi. Levent'in maçlara 300-400-500 bin liralık kuponlar yapmasını "manidar" bulduğunu belirten Kum, "Maçlara bu kadar yüksek miktarda para yatıran, kupon yapan bir kişinin mutlaka bir futbol geçmişi olması gerekir diye düşünüyorum. Veya bir futbol aklı olması gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. Kum ayrıca, Levent'in futbol dünyasından isimlerle fikir alışverişi yapmış olabileceğini savundu. AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmanın futbol ailesine sıçrama ihtimali olduğunu da öngördüğünü ifade etti.

''BU İŞ BAHİS DEĞİL, ŞİKE DALGASI''

Soruşturmanın sadece bahisle sınırlı kalmadığını vurgulayan Kum, "Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk. Bu işi sadece bahis değil aynı zamanda şike dalgası.'' dedi.

''YÜZLERDEN DEĞİL BİNLERDEN BAHSEDECEĞİZ''

Tahir Kum, soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını iddia ederek, "Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak. Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz" dedi.