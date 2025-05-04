STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Hasan Erdoğan
ÇORUM FK: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre (Dk. 60 Zargo Toure), Ferhat Yazgan, Hasanege Akdoğan, Atakan Akkaynak (Dk. 75 Ali Akman), Kadir Seven, Geraldo (Dk. 83 Ozan Sol), Erkan Yaş, Atakan Cangöz (Dk. 83 Coşqun Diniyev), Eren Karadağ (Dk. 61 Suat Kaya)
ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Phlip Awuku, Leandro Kappel (Dk. 69 Safa Kınalı), Akabueze, Sambou, Hasan Hüzeyin Acar (Dk. 46 Hakan Erçelik), Alpay Çelebi, Uchenna Ogundu, Amar Begiç, Çağrı Giritlioğlu
GOLLER: Dk. 78 Ali Akman, Dk. 90+9 Suat Kaya (Çorum FK), Dk. 41 Sambou (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Kadir Seven, Ozan Sol (Çorum FK), Hasan Hüseyin Acar, Çağrı Giritlioğlu, Amar Begiç (Şanlıurfaspor)
1'nci Lig'de Çorum FK, Şanlıurfaspor'u ağırladığı maçı 2-1 kazandı.
41'inci dakikada sol kanattan Leandro Deyrino Kappel'in ortasına yükselen Bouly Junior Sambou topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-1 sonuçlandı.
78'inci dakikada sol kanattan açılan topu sağa çeken Ali Akman topu ağlarla buluşturarak beraberliği yakaladı: 1-1
90+9'da Suat Kaya'nın şutunda top ağlarla buluştu: 2-1
Karşılaşma 2-1 sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Çorum FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 ile Geçti - Son Dakika
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