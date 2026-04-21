Erdoğan, Avrupa Şampiyonu Kayaalp'i Tebrik Etti

21.04.2026 22:09
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Macar rakibini yenerek 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarısından dolayı Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Kayaalp ise Cumhurbaşkanı'na verdiği rekor sözünü tuttuğunu ifade ederek teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tarihe geçen milli sporcu Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i yenerek 13'üncü şampiyonluğuna ulaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihe geçen Rıza Kayaalp'i telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp ise, "Sayın Cumhurbaşkanım rekoru kırdık. Bize tesis sözü verdiniz biz  de size rekor sözü verdik. sözümüzde durduk. Teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

Kaynak: DHA

