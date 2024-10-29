Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları - Son Dakika
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Spor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası'nda start verildi.

29.10.2024 13:46
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Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası'nda start verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu yarışlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşanıyor.

İstanbul'da 26 Ekim'de "Şamandıra Yarışları"yla başlayan mücadele İstanbul Boğazı'na taşındı. İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları, bugün yapılan Cumhuriyet Kupası'yla sona erecek.

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, Cumhuriyet Bayramı'ndaki yarışta, Dolmabahçe önlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşunda bulundu.

Saygı duruşunun ardından start alan yelkenliler, İstanbul Boğazı'ndaki parkurda Cumhuriyet Kupası'nı kazanabilmek için mücadele etti.

Yemlihaoğlu: "Şanlı bayrağımızı Mavi Vatan'ın her yerinde dalgalandıracağız"

İAYYK Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'na yeni parkurlar ekleyerek Türk bayrağını Mavi Vatan'ın her yerinde dalgalandırmak istediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yemlihaoğlu, Türk tarihindeki denizcilerin önemine değinerek, "Çok gururluyuz. 14 farklı ülkeden gelen 88 ekip, İstanbul Boğazı'nın bilinmezliklerle dolu parkurunda mücadele ediyor. Sportif yanı önemli ama bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Tarihimizin kırılma noktaları hep denizlerde yaşanmıştır. Denizciler toplumun çok kıymetli parçası. Bugün Dolmabahçe Sarayı önünde, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda saygı duruşumuzu gerçekleştirdik. Umarım ülkemize layık denizciler olmak için elimizden geleni yapmışızdır." diye konuştu.

İstanbul Boğazı'ndaki parkurun dünyada eşi benzeri olmadığını aktaran Yemlihaoğlu, "Parkurun dünyada eşi benzeri yok. İşimizi çok ciddiyet ve adaletle gerçekleştiriyoruz. Tüm dünyada bilinen ve saygı duyulan bir yarış haline geldi. Uluslararası katılımlar da her geçen yıl arttı. İlk yılımızda pandemi vardı ve çok zorlanmıştık. Bugün 88 ekip Boğaz'ın sularında mücadele ediyor. Katılım daha da artacak. 2025 için Çanakkale, Samsun ve Kıbrıs'ta etaplar eklemeyi planlıyoruz. Şanlı bayrağımızı Mavi Vatan'ın her yerinde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

İAYYK Başkanı, organizasyonun düzenlenmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun etkili olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonunu konuşmamız lazım. Ülkemiz bir yarımada. Denizcilik için kahramanlar ve doğru hikayeler üretmemiz gerekiyordu. Bu yarışın başlama gerekçesi bu. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza en derin minnet duygularımı ifade ediyorum. Genç denizciler, bahriyeliler, sporcular bu yarıştan ilham alarak yetişecek. Denize bakınca sadece bir güzel manzara değil donanmayı, sporu ve ticari filoyu görmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Denizcilik, istanbul, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları - Son Dakika

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