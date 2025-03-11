Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları basın toplantısında detaylar paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl dört etap halinde düzenlenecek. Mandarin Oriental İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısına Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışı Kulübü (İAYYK) Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş katıldı.

YARIŞLARIN ÖNEMİ VE ETAPLARI

İAYYK Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışların bu yıl 4 farklı denizde düzenleneceğini belirterek, organizasyonun denizcilik kültürünü geliştirme ve ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Her bir etap, güçlü tarihi hikâyelere sahip. Kahraman denizcilerimiz tarih boyunca en ön saflarda yer aldı. Yelkenciliği daha popüler hale getirmek için büyük çaba harcıyoruz" dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen bu yarışlar, Türkiye'nin en güzel kıyılarını dünyaya tanıtıyor. Hedefimiz, 2028'de olimpiyat madalyası kazanmak" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN DENEYİMİ VE ÇANAKKALE'NİN ÖNEMİ

İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul'un bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmada büyük bir tecrübeye sahip olduğunu belirtti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "110. yıl dönümünde Çanakkale Boğazı tarihi bir gün yaşayacak. Sporun birleştirici gücünü hissedeceğiz" diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

ANA SPONSOR DHL EXPRESS TÜRKİYE'NİN HEYECANI

DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, yarışların her yıl daha büyük bir etki yarattığını ve ana sponsor olarak bu organizasyona destek vermekten gurur duyduklarını söyledi.

YARIŞ PROGRAMI VE KATILIMCILAR

İAYYK Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, 20 farklı ülkeden 200 teknenin ve bin 500'den fazla sporcunun yarışacağını belirtti. 4 etapta toplam 10 yarış düzenleneceğini ve üç açık deniz yarışının oldukça zorlu geçeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın Etapları:

23-25 Nisan: Çanakkale Zafer Kupası

14-19 Mayıs: Samsun Kurtuluş Kupası

20-24 Temmuz: Kıbrıs Mavi Vatan Kupası

29 Ekim-2 Kasım: İstanbul Cumhuriyet Kupası

Tüm etapların sonunda en iyi dereceyi elde eden takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.