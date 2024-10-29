Cumhuriyet Kızları Tenis Turnuvası Başladı

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24. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası heyecanı başladı

Efe ALDEMİR - Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, - TENİS Eskrim Dağcılık Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde dün başlayan ve 3 Kasım Pazar gününe kadar sürecek ITF W35 Kategori "24. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Organizasyonun basın toplantısına TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen, Melis Sezer, Ayla Aksu, Leyla Nilüfer Elmas, Deniz Dilek ve Zümra Balkan'ın yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin en uzun süre, kesintisiz düzenlenen "Uluslararası kapalı kort kadınlar tenis turnuvası" olma özelliğine sahip 25 bin dolar ödüllü "24. TED Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası" 3 Kasım Pazar günü milli sporcuların mücadele edeceği tekler finaliyle sona erecek.

MEHMET EMİN TINAZ: TURNUVANIN EN İYİ ŞEKİLDE GEÇMESİNİ DİLİYORUM

Toplantıda ilk sözü alan TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Tınaz, "Bugün Cumhuriyetimizin 101'inci yılını kutluyoruz. Nice Cumhuriyeti kutladığımız yıllara. Tabii bu arada kulübümüz de kendi yaptığı sportif faaliyetlere devam eder. Bugün yine Cumhuriyet Bayramı haftası dolayısıyla düzenlediğimiz turnuvamızı başlatıyoruz. Burada Türkiye'nin en iyi tenisçileriyle beraberim. Bugün yabancı sporcu almadım çünkü bizim bayramımız ve bizim Cumhuriyet kızlarıyla kutlamak istedik. Kulübümüz 90'lı yıllarda bu turnuvalara başladı. Bugün bu turnuvanın en iyi şekilde geçmesini diliyorum" dedi.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: BURADA OLMAKTAN ÇOK KEYİF ALIYORUZ

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise, "Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. 24'üncü Cumhuriyet Kupası'nda hep beraber bir araya geldik. Türkiye'nin herhalde en geleneksel kadın turnuvasıdır Cumhuriyet Kızları. Biz burada olmaktan çok keyif alıyoruz. Türk kadın sporcuları olarak kortta olmak çok gurur verici. Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, bu haftayı burada geçireceğiz. Bu turnuvayı yapmaya devam ettiği için TED Spor Kulübü'ne de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

PEMRA ÖZGEN: UMARIM HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR HAFTA OLUR

Organizasyonda mücadele edecek bir diğer Ay-yıldızlı sporcu Pemra Özgen de, "Sözlerime, Cumhuriyet Bayramımızı kutlayarak başlamak istiyorum. TED Spor Kulübü'ne çok teşekkür ederim. Bu turnuvaların sürdürülebilmesi çok önemli ve çok zahmetli bir iş. Umarım hepimiz için güzel bir hafta olur. Güzel maçlar olacak diye düşünüyorum. Herkese başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

AYLA AKSU: GELMEYİ VE OYNAMAYI EN ÇOK SEVDİĞİM TURNUVALARDAN BİR TANESİ

Geçen sene iyi bir turnuva geçirdiğini dile getiren milli tenisçi Ayla Aksu ise, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Geçen sene çok iyi bir turnuva geçirdim burada. TED Spor Kulübü'ne çok teşekkür ediyorum. Gelmeyi ve oynamayı en çok sevdiğim turnuvalardan bir tanesi. Bu sene de hepimiz burada oynuyoruz" dedi.

Burada olmanın çok değerli olduğunu dile getiren milli tenisçi Leyla Nilüfer Elmas da, şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu değerli günde burada olmak, bu hafta bu turnuvada oynayabilmek çok değerli ve çok anlamlı."

Öte yandan tecrübeli raket Melis Sezer ise, "Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun. Önemli bir günde burada olmak gerçekten gurur verici. Biz küçükken çok yaş farkı olmasa da Çağla'yı ve Pemra'yı izleyerek büyüdük. Bu turnuvanın güzelliği, yıllardır geleneksel bir şekilde organize edilmesi" ifadelerini kullanırken, genç tenisçi Deniz Dilek ise şunları söyledi;

"Masadaki herkesle aynı duyguları paylaşıyorum. Bu kadar önemli bayramımızda burada tenis oynayabilmenin benim için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. 2'nci defa katıldığım bu turnuvada elimden geleni yapacağıma eminim. Umarım herkes için çok güzel bir hafta olur. Herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum."