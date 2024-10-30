Cumhuriyet Kupası AKPA Chemicals\'ın Oldu

Spor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışı'nda ilk sırada yer alanlar belli olurken, Cumhuriyet Kupası'nı AKPA Chemicals kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı katkıları, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü (İAYYK) tarafından organize edilen, DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen ve Anadolu Ajansının "global iletişim ortağı" olduğu organizasyonun Bodrum ve İstanbul etaplarında başarılı olan AKPA Chemicals, Cumhuriyet Kupası'nı kazanan ekip oldu.

Dünyada iki kıta arasında düzenlenen tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı kapsamında 14 ülkeden 86 takım ve 800'den fazla sporcu yarıştı.

Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları onuruna yapılan saygı duruşuyla başlayan yarışlar, Ortaköy- Anadolu Hisarı arasında devam etti.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı ve İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan'ın katılımıyla Fişekhane'de gerçekleştirilen törende, Bodrum ve İstanbul etapları sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Ekrem Yemlihaoğlu: "Türk bayrağını Mavi Vatan'ın her yerinde dalgalandırmayı hedefliyoruz"

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, törende yaptığı konuşmada yeni parkurlara dikkati çekti.

23 Nisan'da Çanakkale, 19 Mayıs'ta Samsun, 29 Ekim'de İstanbul ve 15 Kasım'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yelken açacaklarını belirten Yemlihaoğlu, şöyle konuştu:

"Türk bayrağını Mavi Vatan'ın her yerinde dalgalandırmayı hedefliyoruz. Değerli yelkenciler, siz bu ülkenin aydınlık yüzüsünüz. Siz milli değerlere bağlı, kalbi vatan sevdasıyla dolu Cumhuriyet çocuklarısınız. Gelecek nesillerin rol modelleri, örnek aldıkları kahramanları sizler olmalısınız. Biz her fırsatta Türk yelkencilerini gündeme taşımak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

TUSAŞ'a DHL Özel Ödülü

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları'nda 23 Ekim'de terör saldırısının hedefi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) adına yarışan Hedef Yelken takımı genel klasmanda ve sınıfında birincilik elde etti.

TUSAŞ'a birincilik kupasıyla birlikte yarışların ana sponsoru DHL Ekspress Türkiye tarafından DHL Özel Ödülü verildi. TUSAŞ ekibine ödülü DHL Ekspress Türkiye CEO'su Volkan Demiroğlu tarafından sunuldu.

İlk sırada yer alanlar

Yarışlarda sınıflara göre birinciler şu şekilde:

Cumhuriyet Kupası: AKPA Chemicals

IRC 0: ENKA Cheese

IRC 1: AKPA Chemicals

IRC 2: Kaya Ropes-Carina

IRC 3: Papara Alto

IRC 4: Jerapi

Gezgin A: TUSAŞ Yelken Takımı-Hedef Yelken

Gezgin B: Moda Yelken

Gezgin C: Piri Reis Üniversitesi Kadın Yelken Takımı