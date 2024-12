Spor

- Danilos Pizza, Tarsus galibiyetiyle çıkış yapmak istiyor

Danilos Pizza Başantrenör Fırat Okul:

"Oyuncularımızın alternatifi yok. Sakatlıklar rotasyonumuzu etkiliyor"

Sportif Direktör Murat Başman:

"Dolu tribünlere oynamak istiyoruz"

KOCAELİ - Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kocaeli ekibi Danilos Pizza'da hedef, Tarsus maçını kazanarak çıkışa geçmek. Kentle bütünleşmek de isteyen takımda yöneticiler, teknik ekip ve basketbolcular, basketbolseverleri maça gelerek destek olmaya davet etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ilk kez bu yıl federasyondan aldıkları davet üzerine katılan Kocaeli takımı Danilos Pizza, yarın saat 16.00'da Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Tarsusspor ile oynayacakları 11. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı. BOTAŞ deplasmanında son atışlarla alınan mağlubiyetin ardından rotasını ağırlayacağı Tarsus maçına çeviren Danilos Pizza'da hazırlıklar tam kadro ve yüksek motivasyonla sürüyor. Başantrenör Hasan Fırat Okul, Sportif Direktörü Murat Başman, Kaptan Gizem Uca ve Slovakyalı oyuncu Terezia Palenikova, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu, sporseverleri pazar günü oynayacakları maçta desteklemeye davet etti.

Hasan Fırat Okul: "Sakatlıklar rotasyonumuzu etkiledi"

Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul, Beşiktaş maçından sonra milli aranın kendilerini etkilediğini belirterek, "Orada oyunculara izin vermek zorunda kaldık. Ben de milli takımla beraberdim. O arada sakatlıklar oldu. Bizim için en büyük handikap o. En değerli yabancılarımızdan Terezia ve Yağmur'un sakatlığı bizim rotasyonumuzu etkiledi. Onlarsız 3-4 hafta geçirdik. O bizi çok yordu. Çünkü bu takım kurulurken her parçası özene bezene yapıldı. Biri olmadığı zaman ciddi anlamda bütün düzenimiz değişiyordu. Ona rağmen iyi mücadeleler verdik. Emlak maçı, BOTAŞ maçı özellikle son toplara kaldı. O ciddi anlamda üzüntü yaptı. Şuna odaklanıyoruz; sezon sonunda hedeflediğimiz yerlerde olacağız. Bugün bulunduğumuz yer biraz aşağıda olabilir ve çirkin görünebilir ama iki galibiyetle bir anda 5 ya da 6. da olabiliyoruz. Çok zor maçlar. 4 yabancılı sistem ve herkes iyi oyuncular aldı. Bizim handikabımız var, sonradan takım kurduk, mecburen zaman kaybettik. O arada daha iyisini bulduk, oyuncu da değiştirdik ama bu 2 günde oyuncuları adapte etmekten geçmiyor. Finalde istediğimiz yerde olacağız. Çok iyi çalışıyoruz" dedi.

"Önce düşmeyecek, sonra play-off'u zorlayacağız"

Hazır olduklarını söyleyen Okul, "Şu an tam takımız. Tarsus maçı çok önemli bir maç evet ama artık boş bir maç yok. Çok yukarıda olan Euroleague takımlarıyla olan hedef farklı, onun dışında kalan tüm takımlara kazanmak için çıkmamız lazım. Tarsus da bunlardan biri. Çok iyi bir takım. Çok yüksek yüzdeyle atan, çok sayı atan, sayıdan beslenen takım. Onları nasıl durduracağımızı bütün hafta çalıştık. Hemen arkasından bizim için çok önemli Orman maçı var. Açıkçası lig beklediğimiz gibi ilerliyor ama sabırlı olmalı ve çalışmaya devam edersek istediğimiz yerde bitireceğiz. Adım adım bu işler. ilk hedefimiz önce düşmeyeceğiz. Bu ligin yenisiyiz. İsim olarak da, kadro olarak da. İstediğimiz yerde olacağız ve ondan sonra play-offu zorlayacağız" diye konuştu.

"Evimizde oynayacağımız maçlarla istediğimiz sonuçlara ilerleyeceğiz"

Ligin devre arasına kadar oynayacakları maçlar ve yeni transferlerle ilgili soruları yanıtlayan Hasan Fırat Okul, "Devreye 3 maçımız kaldı. Tarsus, Orman ve Fenerbahçe. Tarsus ve Orman maçlarından galibiyet çıkarmak istiyoruz. Oyuncularımızı buna odaklıyoruz ama bunlardan birinin gerçekleşmeme ihtimali de olabilir. Öyle olduğu zaman da sanki bütün dünya üstümüze yıkılacak ya da bundan sonra bir şey yapamayacakmışız gibi gözükmemesi lazım. Bunu konuşmak istiyorum çünkü bazen bahane gibi gözüküyor. Önümüzde daha çok maç var. İkinci yarı evimizde çok maç oynayacağız. BAY maçları olduğu için biz 3 hafta üst üste deplasmanda oynadık. Kendi evimizde oynayacağımız maçlar ve takımımızın bu direnciyle istediğimiz sonuçlara ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir oyuncumuzun alternatifi yok"

Transferin her zaman devam ettiğini dile getiren Okul, "Aslında takviye yapma konusunda şunun peşindeyiz; herhangi bir oyuncumuz sakatlandığı zaman onun alternatifi olmadığı için ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Eldekilerle en iyisini yapmaya çalışıyoruz ki oyuncular da bunu gösterdi. Olası sakatlık durumunda orada boşta kalmamak için 'Ne yapabiliriz? Bir Türk oyuncu bulursak ana rolde ona ne verebiliriz?' onun peşindeyiz. Bugünden başlayan transfer döneminin sonuna kadar ilerleyen bir dönem. Bizde devre arası diye bir şey yok. Futbol gibi değil. Oyuncu havuzu da çok geniş değil. Belli başlı oyuncular var. Onlar üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakalım süreç önümüze ne getirecek, göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki sene altyapısıyla gelişim takımı kurulacak"

Zaman buldukça farklı kategorilerdeki basketbol maçlarını da takip eden, aynı zamanda milli takımda da görev yapan Başantrenör Okul, sürekli oyuncu izlemenin transfer sürecine etkisini şöyle açıkladı:

"Yabancı konusunda çok etkisi olmaz ama Türk oyuncu konusunda çevreye haber salıyoruz. A milli takım seviyesinde oynayan oyunculardan takımımıza daha fazla destek olabilecek kim var, onların peşindeyiz."

Son olarak Kocaeli halkını maça davet eden Hasan Fırat Okul, "Haftalardır deplasmanlardayız. Bizim için pazar günü çok önemli bir maç. Şehrin takımı olduğumuzu ispatlamamız lazım. Danilos Pizza gerçekten ciddi yatırımlarda bulunuyor. Adım adım. Bir anda her şey olmayacak. Önümüzdeki sene altyapısıyla gelişim takımı kurulacak. Burada bir restoran açılacak. Seyircilerimizin buraya gelip bizi desteklemelerini istiyoruz. Pazar günü ailelerini alıp lütfen buraya gelsinler ve bize destek olsunlar."

Murat Başman: "Transfer çalışmalarımız sürüyor"

Danilos Pizza Sportif Direktörü Murat Başman, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu dönemde transfer yapmak çok zor. Avrupa'da ve Türkiye'de çoğu oyuncunun şu an bir sözleşmesi var. Ligimiz Avrupa'nın en iyi liglerinden biri. Takımı üst seviyeye çıkaracak bir transfer yapacaksak, yapacağız. Yapmış olmak için transfer yapmayacağız" dedi. Altyapıyla ilgili çalışma yapan ancak antrenman yapacak salon bulmakta zorlanan Başman bu konudaki gelişmelere dair, "Altyapı için çalışmalarımız devam ediyor ama sorunlar da devam ediyor, kolay değil. Sadece salon bulmak değil, ekip kurmak da çok zor. İyi yetiştiricilerle, iyi hocalarla, iyi imkanlarda bir şeyler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dolu tribünlere oynamak istiyoruz"

Kocaeli'nin yeni takımı olarak kentle bütünleşmenin sağlanıp, sağlanamadığına dair soruya ise Başman, "Bu hafta sonu çok kritik bir maç oynayacağımız. Seyircilerimiz gelip bizi desteklerlerse, ekstra güç ve bizim sahadaki 6'ncı adamımız olurlarsa bize alıştıklarını göreceğiz. Bu hafta çok önemli bir maça çıkıyoruz. Sadece bu hafta değil, bundan sonraki haftalarda da önemli maçlara çıkacağız. Umarım daha dolu tribünlere oynarız. Çünkü bu takım çok mücadele ediyor, çok savaşıyor, hiçbir maçı bırakmıyor. Son dönemlerde önemli 2 oyuncumuzun eksik olmasına rağmen kafa kafaya oynadık, son topta maçı kaybettik. Bizim de artık bahanemiz kalmadı. Tam takım olarak sahada mücadele edeceğiz. Dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz" diye cevap verdi.

Gizem Uca: "Tarsus maçıyla beraber seri yakalayacağımızı düşünüyorum"

Kaptan Gizem Mürüvet Uca da galibiyet almak istediklerini vurgulayarak, "Uzun bir ara verdik ve maçlarımızı deplasmanda oynadık. Evimizden uzaktaydık. Şanssız sakatlıklarımız oldu bu süreçte. Milli takım arası olsa bile sakatlıklardan sahaya çok hızlı şekilde dönülmüyor. Maçlarda bunun eksikliğini hissettik. Evet, kalan oyuncularımızla hep beraber direnebildik, sahaya bunu yansıttık ama maçların sonunda gücümüz kalmadı, eksikliğimizin belirtileri oldu. Çünkü karşı takım her zaman daha takımdı, biz eksiktik. Lige belki istediğimiz gibi başlayamadık. 8 maçta 2 galibiyetteyiz ama Tarsus maçıyla beraber seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Zor maçlar geçirdik, kazandık veya kaybettik. Ama Tarsus maçıyla çıkış yapmak istiyoruz. BOTAŞ maçı sonrası hep beraber takım haline geldik. Şu an tam kadroyuz. Tarsus maçına çok iyi hazırlandık. Geçtiğimiz hafta da bir aramız vardı. İyi çalıştık. Milli maçlardan öncekine göre daha sağlam, daha sert, daha konsantre ve daha kazanmak isteyen takım göreceğinizi düşünüyorum. Bu yüzden de bütün halkımızı pazar günü saat 4'te maçımıza bekliyoruz. Ne olursa olsun biz sahada elimizden geleni yapıyoruz ama saha dışından da bize destek vermelerini bekliyoruz. Onlar olmadan eksiğiz. Bu sakatlık gibi bir şey. Destek her zaman önemli. Bunu sahaya yansıtacağımızı düşünüyoruz. O yüzden herkesi maça bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Palenikova, "Kazanmak için tüm gücümüzü kullanacağız"

Slovak oyuncusu Terezia Palenikova ise, sezon içinde bütün takımlarda iniş ve çıkış dönemleri olabileceğini aktararak, "Biz iniş dönemi yaşadık. Umarım bundan sonra çıkışa geçeceğiz. Bu hafta boyunca iyi çalıştık. Önümüzde önemli bir maç var. Bu maçı kazanmak için tüm gücümüzü kullanacağız. Salonumuzda ve seyircimiz önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyım. Bütün seyirciler gelebildiğince maçlara gelsinler ve 6. adam olarak bizleri desteklesinler" açıklamasında bulundu.