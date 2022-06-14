Dans ederek penaltı kurtaran kaleci dünya gündemine oturdu!

Avustralya Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri kıtalararası play-off final maçında Peru'yu penaltılar sonucu 5-4 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. Katar 2022 vizesi alan 31. takım oldu. Avustralya, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, Danimarka ve Tunus'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele edecek.

ANDREW REDMAYNE MAÇA DAMGA VURDU

Penaltı vuruşunu kullanacak olan rakip oyuncunun dikkatini dağıtmak için dans figürleri yapan Redmayne, penaltı vuruşunu kurtararak takımını Dünya Kupası'na taşıdı. 118.dakikada penaltılardaki başarısı göz önünde bulundurularak oyuna sokulan kaleci, ona karşı olan bu güveni boşa çıkarmadı. 3. milli maçına çıkan Redmayne, rakip kalecinin su şişesi üzerine yazdığı notları da tribüne fırlatarak yine gündem olacak bir harekete imza attı.

İLK KURTARIŞI DEĞİL

Daily Mail'da yer alan habere göre; Andrew Redmayne, bu penaltı kurtarma tarzını birçok kez denedi. Bu denemelerinde başarıya ulaşan kaleci, teknik direktörlerin bu konudaki güvenini de kazandı.