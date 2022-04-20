Demir Grup Sivasspor: 1-2 - Son Dakika
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Demir Grup Sivasspor: 1-2

20.04.2022 23:01
Demir Grup Sivasspor: 1-2

STAT: Bahçeşehir OkullarıHAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan YemişkenAYTEMİZ ALANYASPOR: Jose Marafona, Fatih Aksoy, Juanfran, Cristian Borja, Furkan Bayır (Dk. 68 Awaziem), Tayfur Bingöl (Dk. 68 Daniel Candeias), Umut Güneş (Dk. 77 Efkan), Efecan Karaca (Dk.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

AYTEMİZ ALANYASPOR: Jose Marafona, Fatih Aksoy, Juanfran, Cristian Borja, Furkan Bayır (Dk. 68 Awaziem), Tayfur Bingöl (Dk. 68 Daniel Candeias), Umut Güneş (Dk. 77 Efkan), Efecan Karaca (Dk. 84 Erencan), Joao Novais, Emre Akbaba, Wilson Eduardo (Dk. 77 Oğuz Aydın)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Caner, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 79 Atakan), Fredrik Ulvestad (Dk. 85 Isaac Cofie), Hakan Arslan, Faycal Fajr, Max Gradel (Dk. 90 Konate), Mustapha YatabareGOLLER: Dk. 6 Emre Akbaba (Alanyaspor) - Dk. 32 Yatabare, Dk. 90+2 Atakan (Demir Grup Sivasspor)KIRMIZI KART: Dk. 59 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Furkan (Alanyaspor) - Fredrik, Max Gradel, Atakan (Demir Grup Sivasspor)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde iki Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Karşılaşmayı misafir takım Sivasspor 2-1 kazandı.Maçın 6'ncı dakikasında Ali Şaşal Vural degaj yapacağı sırada ayağı kayınca ceza sahası çizgisi dışına çıktı ve hakem Ali Şansalan çift vuruşa hükmetti. Topun başına geçen Umut'un pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba önünü açarak sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.12'nci dakikada sol bayraktan Novais'in kullandığı köşe atışında kafalardan seken top ceza sahası dışına taştı. Burada topu önünde bulan Tayfur Bingöl'ün uzaktan sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kontrol etti.32'nci dakikada Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda sağ köşe direğine geçen Faycal topu penaltı noktasının önüne gönderdi. Burada topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşu fileleri havalandırdı: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonlandı.57'nci dakikada sağ köşeden ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın pasıyla buluşan Eduardo'nun vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural son anda uzanarak kornere çeldi.59'uncu dakikada Yatabare, Emre Akbaba'ya kayarak yaptığı müdahalede hakem oyunu durdurarak faul verdi. Pozisyonda sarı kart gören Yatabere hakeme tepki göstermesinin ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.90+2'nci dakikada orta sahada başlayan Sivasspor kontra atağında ceza sahası yayına kadar sokulan Faycal'ın pasında geriden gelen Atakan ceza sahası yayından sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonlandı.


- Antalya
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Aytemiz Alanyaspor, Tayfur Bingöl, Ali Şansalan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 1-2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demir Grup Sivasspor: 1-2 - Son Dakika
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