Demir Grup Sivasspor: 2-1

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Öğel, Serkan ÇimenBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Kenan Karaman (Dk. 67 Gökhan Töre), Can Bozdoğan (Dk. 67 Necip Uysal), Oğuzhan Özyakup (Dk. 67 Alex Teixeira), Güven Yalçın (Dk. 86 Umut Meraş), BatshuayiDEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Dk. 72 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Okechukwu Azubuike (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Henrique, Gradel, Felix, Kayode (Dk. 59 Yatabare)GOLLER: Dk. 31 - Dk. 69 Güven Yalçın (Beşiktaş) - Dk. 53 Rıdvan Yılmaz (K.K.) (Demir Grup Sivasspor)KIRMIZI KART: Sergen Yalçın (Beşiktaş Teknik Direktörü)SARI KARTLAR: Josef de Souza, Umut Meraş (Beşiktaş) - Yatabare (Demir Grup Sivasspor)Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 31'inci ve 69'uncu dakikalarda Güven Yalçın atarken, deplasman ekibinin tek golü ise 53'üncü dakikada ters bir vuruş yapan siyah-beyazlı futbolcu Rıdvan Yılmaz'dan geldi. Öte yandan karşılaşmanın 43'üncü dakikasında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü. 31'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Rosier'in ortasında topa yarım vole vuran Güven Yalçın, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 33'üncü dakikada Rosier ile ceza sahası içinde ikili mücadeleye giren Felix yerde kalırken, hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını işaret etti. Ancak pozisyonun başlangıcının ofsayt olması nedeniyle penaltı kararı iptal edildi.43'üncü dakikada Can Bozdoğan'ın sakatlanması üzerine taca gönderilen topa oyun alanını terk etmeden müdahale etmesi nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.53'üncü dakikada Gradel'in ceza sahasına yaptığı ortada ters bir vuruş yapan Rıdvan Yılmaz kendi kalesine gol attı: 1-1.58'inci dakikada topla buluşan Batshuayi'nin şutunda top kaleci Muammer'den sekti. Sonrasında topa dokunan Rosier'in vuruşu ise yandan dışarı çıktı.69'uncu dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortaya kafayla vuran Güven Yalçın hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.75'inci dakikada Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruşta Güven Yalçın arka direkte topa kafayla vurdu. Ancak top dışarı çıktı.81'inci dakikada kırmızı-beyazlı futbolcu Uğur Çiftçi'nin ortasında Yatabare topu indirirken, müsait pozisyonda Henrique topa dokundu ve top auta çıktı.
Mücadele Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: DHA
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