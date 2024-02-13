Denizli Ekibi, Genç Erkekler Türkiye Futbol Şampiyonasında Bölgeyi Temsil Etmeye Hak Kazandı - Son Dakika
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Denizli Ekibi, Genç Erkekler Türkiye Futbol Şampiyonasında Bölgeyi Temsil Etmeye Hak Kazandı

Denizli Ekibi, Genç Erkekler Türkiye Futbol Şampiyonasında Bölgeyi Temsil Etmeye Hak Kazandı

Muğla'da gerçekleşen Genç Erkekler Türkiye Futbol Şampiyonasında Denizli ekibi, Ege Bölgesi şampiyonu olarak bölgeyi ülke finallerinde temsil etmeye hak kazandı. Ekobilim Koleji, oynadığı 3 müsabakayı da kazanarak bölge şampiyonu oldu. Türkiye finalleri 22 Şubat'ta İzmir'de başlayacak.

13.02.2024 09:46
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Muğla'da gerçekleşen olan Genç Erkekler Türkiye Futbol Şampiyonasında Denizli ekibi, Ege Bölgesi şampiyonu olarak bölgeyi ülke finallerinde temsil etmeye hak kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda okul sporları futbol genç erkekler grup birinciliği müsabakaları Muğla'da gerçekleştirildi. Düğerek ve Kötekli futbol sahasında kıyasıya mücadeleler gerçekleşti. Burdur, Manisa, Denizli, İzmir, Antalya, İstanbul, Aydın ve Muğla'dan katılan takımların Türkiye finalleri için kıyasıya mücadele ettiği müsabakaların sonunda Denizli birincisi olarak bölgede ili temsil eden Ekobilim Koleji, oynadığı 3 müsabakayı da kazanarak bölge şampiyonu oldu.

İlk maçta İzmir Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi'ni 8-0'la geçen Denizli ekibi, ikinci maçında Bodrum Halil İbrahim İper-Adnan İper Anadolu Lisesi ile 1-1 berabere kaldı. Denizli takımı penaltılarda 5-3 kazandı. Finalde Burdur Bucak Şehit Ayfer Gök Anadolu Lisesi'ni 7-1 yenen Ekobilim Koleji Türkiye finallerinde Denizli'yi temsil etme hakkını kazandı. İzmir'de gerçekleşecek olan Türkiye finalleri 22 Şubat'ta gerçekleşecek olan mücadelelerle başlayacak. Amaçlarının Denizli'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyleyen Ekobilim Koleji Teknik Direktörü Cemal Keskin, " Öncelikle il birinciliğini aldık. Ardından Denizli'yi Muğla'da temsil ettik. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından birinci olduk. Hedefimiz Türkiye çapında da derece elde etmek. Öğrencilerime güveniyorum. Bizlere destek olan herkes teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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