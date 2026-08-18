Denizlispor tesislerinde gerginlik! Taraftar, başkana saldırmaya kalktı
Denizlispor, yeterli kadro oluşturulamaması nedeniyle yeni sezonda lige katılamayacak ve lig başlamadan küme düşecek. Bu gelişmenin ardından bir taraftar grubu, Haluk Ulusoy Tesisleri'ne giderek kulübe bayrak asmak istedi. Taraftarlar ile Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay arasında tartışma yaşandığı ve başkanın üzerine yüründüğü belirtildi.
Türk futbolunun tarihi kulüplerinden biri olan Denizlispor'un yeni sezonda lige katılamayacağının gündeme gelmesinin ardından bir grup taraftar, kulübe bayrak asmak amacıyla Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gitti.
TARAFTAR BAŞKANA SALDIRMAYA KALKTI
Sabah saatleri itibariyle tesislere gelen bir taraftar grubu, tesis içerisinde Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay ile karşı karşıya geldi. Taraftarlar ile Başkan Urkay arasında bayrak asılması konusunda başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Gerginliğin artması üzerine bir taraftarın Başkan Urkay'ın üzerine yürüdüğü belirtildi.
POLİS GERGİNLİĞİ ÖNLEDİ
Artan tansiyon sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafların arasına girerek müdahalede bulunurken, yaşanan gerginlik daha fazla büyümeden önlendi.
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