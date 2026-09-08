Derbide Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu, PFDK'ya hakaret ve açıklamalarıyla sevk edildi - Son Dakika
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Derbide Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu, PFDK'ya hakaret ve açıklamalarıyla sevk edildi

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TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'i hakaret, Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'nu ise futbolun itibarını zedeleyen açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da aynı gerekçeyle kurula gönderildi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'i "hakaret", Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle kurula sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK sevkleri şu şekilde:

"1- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu UMUT DİLAN BOZOK'un 04.09.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu NURİ ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 04.09.2026 tarihinde oynanan İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü BATUHAN ERKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü OZAN ABAYLI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü masörü SERDAL YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MESTAN HÜSEYİN ÇİLEKÇİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ERZURUMSPOR FK Kulübü antrenörü ZİYA AKÇEKEN'in 05.09.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncave "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU'nun müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 05.09.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu DUSAN VLAHOVIC'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-AMED SPORTİF FAALİYETLER Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarıncaPFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü antrenörü İLKER PÜREN'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası öncesi Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı ERTUĞRUL DOĞAN'ın müsabaka öncesinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yayınlanan paylaşımdaki açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in 06.09.2026 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 07.09.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatının 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu OGÜN BAYRAK'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 08.09.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kerem Aktürkoğlu, Dusan Vlahovic, Ertuğrul Doğan, Aziz Yıldırım, Metin Öztürk, Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbide Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu, PFDK'ya hakaret ve açıklamalarıyla sevk edildi - Son Dakika

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