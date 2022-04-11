Derbinin son 10 dakikasında oyuna alınan Arda Turan hakkında demediklerini bırakmadılar: Uyandırdık kusura bakma - Son Dakika
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Derbinin son 10 dakikasında oyuna alınan Arda Turan hakkında demediklerini bırakmadılar: Uyandırdık kusura bakma

11.04.2022 07:53

Galatasaray'ın 2-0 yenildiği derbinin son 10 dakikasında maça giren Arda Turan kilolu halleri ve beyazlamış sakalıyla dikkat çekti. 35 yaşındaki futbolcunun kader anlarında oyuna alınması sarı kırmızılı taraftarın büyük tepkisini çekerken; bir taraftar "Arda hocam kusura bakma uyandırdık" şeklindeki yorum yaptı.

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Oldukça etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Domenec Torrent'in Arda Turan hamlesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

KİLOSU VE BEYAZLAMIŞ SAKALLARI GÜNDEM OLDU

Uzun bir süre sonra takıma dönen ve Fenerbahçe kafilesinde yer alan Arda Turan, 84. dakikada Kadıköy'de Gomis'in yerine oyuna girdi. 35 yaşındaki Arda Turan'ın kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu.

OYUNDA KALDIĞI 10 DAKİKADA ETKİSİZDİ

Bu sezon sadece 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı. Kötü geçen sezonu derbi mağlubiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar da Arda Turan'ın oyuna alınmasına isyan etti.

Fenerbahçe maçının son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü gündem oldu
Fenerbahçe maçının son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü gündem oldu
Fenerbahçe maçının son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü gündem oldu
Fenerbahçe maçının son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü gündem oldu
Fenerbahçe maçının son 10 dakikasında forma giyen Arda Turan'ın görüntüsü gündem oldu
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Domenec Torrent, Galatasaray, Fenerbahçe, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Derbinin son 10 dakikasında oyuna alınan Arda Turan hakkında demediklerini bırakmadılar: Uyandırdık kusura bakma - Son Dakika


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SON DAKİKA: Derbinin son 10 dakikasında oyuna alınan Arda Turan hakkında demediklerini bırakmadılar: Uyandırdık kusura bakma - Son Dakika
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