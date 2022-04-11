Derbinin son 10 dakikasında oyuna alınan Arda Turan hakkında demediklerini bırakmadılar: Uyandırdık kusura bakma - Son Dakika

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Oldukça etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da eleştirilerin hedefi haline gelen teknik direktör Domenec Torrent'in Arda Turan hamlesi de gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

KİLOSU VE BEYAZLAMIŞ SAKALLARI GÜNDEM OLDU

Uzun bir süre sonra takıma dönen ve Fenerbahçe kafilesinde yer alan Arda Turan, 84. dakikada Kadıköy'de Gomis'in yerine oyuna girdi. 35 yaşındaki Arda Turan'ın kilo almış ve sakalları beyazlamış görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu.

OYUNDA KALDIĞI 10 DAKİKADA ETKİSİZDİ

Bu sezon sadece 4 maçta sadece 47 dakikada görev alan Arda Turan, Fenerbahçe karşısında son 10 dakikada etkili olamadı. Kötü geçen sezonu derbi mağlubiyeti ile tamamlayan Galatasaray'da taraftarlar da Arda Turan'ın oyuna alınmasına isyan etti.