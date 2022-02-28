DGSKON'da hedef çocukları sporla buluşturmak - Son Dakika
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DGSKON'da hedef çocukları sporla buluşturmak

28.02.2022 14:02

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSKON) Genel Başkanı Türker Aygündüz, Türkiye'nin 81 ilinde temsilcilikleri olduğunu belirterek, "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu (DGSKON) Genel Başkanı Türker Aygündüz, Türkiye'nin 81 ilinde temsilcilikleri olduğunu belirterek, "Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak." dedi.

Türker Aygündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DGSKON'un 2017 yılında kurulduğunu anımsatarak, "2018 yılında başkan olarak seçildim. 81 ilde ve 922 ilçede temsilcimiz var. 200'e yakın federasyon üyemiz var. 71 dış ülke federasyonu da bize üye. Spor ve kültürel faaliyetlere katılmak isteyen kapımız açık." diye konuştu.

Okullarda özellikle orta öğretim öğrencileriyle bir araya geldiklerini anlatan Aygündüz, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarımızın destekleriyle çocuklarımızı spora yönlendirme projeleri üzerinde çalışıyoruz. Okullarımıza sık sık başarılı milli sporcularımızı götürerek onlara rol modeller sunuyoruz. Sakarya'da en son 400 kişilik bir proje gerçekleştirdik. Erol Olçak Anadolu Lisesi'nde. Eski futbolcularımızdan Tuncay Şanlı, milli Karateci Enes Erkan, milli boksör Cemal Kamacı gibi isimleri öğrencilerimizi bir araya getirdik. Kocaeli, Eskişehir, Ankara illerimizde de çeşitli etkinlikler yaptık. Bu illerde çocuklarımız milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ile bir araya getirdik. Aykut Kocaman, Fuat Çapa gibi hocalarımızda destek verdi."

-"Sportif çalışmalar dışında kültürel çalışmalarda yapıyoruz"

Türker Aygündüz, Kovid-19 salgını süresince Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü destekleriyle 81 ilde dezenfektan dağıttıklarını söyledi.

Tüm federasyonlarla iş birliği halinde olduklarını anlatan Aygündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 yıldan beri 81 ilde ücretsiz maske, dezenfektan ve kolonya dağıtıyoruz. Bizim hedefimiz gençlerimizi, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak, spora yönlendirmek. Sportif çalışmalar dışında kültürel çalışmalarda yapıyoruz. Folklor ekiplerimiz var. Bu hizmetleri tüm illerde ücretsiz veriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'mız ile birlikte çalışmalarımız devam etmekte. Emniyet Müdürlüklerinden narkotik şubeden alacağımız destekle tüm Anadolu'ya dağılacağız ve çocuklarımıza sahip çıkacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi basketbol takımını Tüm federasyonlarla iş birliği halindeyiz. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak."

DGSKON'da hedef çocukları sporla buluşturmak
DGSKON'da hedef çocukları sporla buluşturmak
DGSKON'da hedef çocukları sporla buluşturmak
DGSKON'da hedef çocukları sporla buluşturmak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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