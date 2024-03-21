Curaçao Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Türkiye Süper Ligi harika bir lig. Taraftarlarıyla takımlarıyla burası bir futbol ülkesi." dedi.
Hollandalı teknik adam, Antalya kampında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye hakkındaki fikirlerini, 2016-2017 futbol sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle daha iyi tecrübe ettiğini anlatan 76 yaşındaki Advocaat, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe harika bir kulüp, burada çok iyi vakit geçirdim ve çok mutlu oldum. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile o zaman gayet iyi tecrübelerimiz oldu. Kardeşi de bizzat benimle çok ilgilendi. Bütün yönetim olarak Aziz Bey ve diğer yöneticiler olsun, kardeşi olsun o zaman çok iyi vakit geçirdik. Ben esasında daha iki sene daha belki uzatma şansım olabilirdi ama eve döndüm. Ben Fenerbahçe Kulübü'ne minnettarım. Teşekkür etmek isterim. Orada geçirdiğim zamanlarda hem kulüp hem yönetim hem taraftar topluluğu olarak bana çok iyi davrandılar ve orada çok iyi vakit geçirdim."
Advocaat, Türkiye Süper Ligi'ni takip ettiğini, derbi maçların heyecanının yüksek olduğunu, bu karşılaşmaların gergin geçtiğini ifade etti.
Türk futbolunun ilgi çekici olduğunu vurgulayan Advocaat, "Türk futbolunu takip ediyorum. Çünkü bana göre çok özel ve çılgın bir lig. İnsanlar burada gerçekten takımlarını çok çılgınca destekliyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsun. Bu da tabii ki ligi daha çekici ve heyecanlı hale getiriyor. Bu sezon şampiyonluk çekişmesi, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında geçiyor. Bu sezon böyle ama gelecek sezon başka da olabilir. Belki gelecek sezon farklı olabilir. Beşiktaş, Trabzonspor belki en başta oynayan takımlar olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray daha üçüncülüğe, dördüncülüğe oynayabilir. Bunun ters senaryosu da düşünebilir. Yani futbolda her şey mümkün." değerlendirmesinde bulundu.
"Tabii ki herkes burada çalışmak ister"
Advocaat, Türk takımlarında teknik direktörlük yapmanın önemli olduğunu, artık yaşı gereği Türkiye'de takım çalıştırma fikrine sıcak bakmadığını dile getirdi.
Hollandalı teknik adam, "Türkiye Süper Ligi, harika bir lig. Taraftarlarıyla takımlarıyla burası bir futbol ülkesi. Tabii ki herkes burada çalışmak ister. Daha genç yaşta olsaydım, mutlaka Türkiye'ye geri gelmek isterdim." ifadesini kullandı.
Bu yıl Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye A Milli Futbol Takımı'na güvendiğini ifade eden Dick Advocaat, "Türkiye Milli Takımı, bu yıl katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda kendi evlerinde oynuyormuş gibi olacak. Çünkü çok fazla Türk taraftar stadyumları dolduracak. Genç kadroya sahipler. Çok güzel ciddi işler yapıyorlar. Ben de Türkiye milli takımının başarılı olmalarını isterim ve nasıl bir turnuva geçireceklerini çok merak ediyorum."
Advocaat, Curaçao Milli Takımı'nda yeni göreve başladıklarını, başarılı sonuçlar almak istediklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Spor › Dick Advocaat: Türkiye Süper Ligi harika bir lig - Son Dakika
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