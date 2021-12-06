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DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor

06.12.2021 11:06

Kick Boks Milli Takım sporcusu ve antrenör Bilgin ve Dilek Erol kardeşler, milli takıma sporcu kazandırmak için Diyarbakır'da yeteneklerin izini sürüyor.

Kick Boks Milli Takım sporcusu ve antrenör Bilgin ve Dilek Erol kardeşler, milli takıma sporcu kazandırmak için Diyarbakır'da yeteneklerin izini sürüyor.

Kick boks sporuyla 14 yaşında tanışan ve kısa sürede gösterdiği başarı ile milli takımda yer alıp birçok şampiyonluk elde eden antrenör Bilgin Erol (28) ve kendisi gibi çocuk yaşta başarıdan başarıya koşan kardeşi Dilek (24), yeni yetenekleri bu branşa kazandırmak için spor kulübü kurdu.

Kurdukları spor kulübünde 70'i lisanslı 100'ü aşkın kişiye eğitim veren, her yaştan ve her meslekten yeteneği şampiyonalara hazırlayan Erol kardeşler, 21 sporcuyla katıldıkları, 16 Ekim'de başlayan 10. İllerarası Pamukkale Kick Boks Turnuvası'ndan 18 madalya ile Diyarbakır'a döndü.

Kick boksa gönül veren ve hedeflerini günden güne büyüten iki kardeş, Dünya Kupası'na hazırlanmaya başladı.

Bilgin Erol: "Diyarbakırlı sporcuların sayısını neden artırmayalım?"

Bilgin Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilo vermek için başladığı kick boksa, başarı gösterince devam ettiğini ve kardeşi Dilek'i de bu branşa yönlendirdiğini söyledi.

Bölge ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa'da da birçok derece elde ettiğini ve 2016 yılından bu yana milli takımda yer aldığını ifade eden Erol, "Milli takıma girdikten sonra hakemlik ve antrenörlük sertifikalarımı da alıp kendimi bu branşta geliştirdim. İkimiz de milli takımda yer aldıktan sonra milli takımdaki Diyarbakırlı sporcuların sayısını neden arttırmayalım diye düşündük ve bir kulüp açtık. Kardeşimle bu kulüpte sporcular yetiştirmeye başladık. Cinsiyet ve yaş kategorisi ayrımı yapmada sporcular alıyoruz." dedi.

Denizli'de yapılan 20 ilden 750 sporcunun katıldığı Pamukkale Turnuvasına 21 sporcuyla katıldıklarını ve 18 madalyayla döndüklerini anlatan Erol, "Bölge ve Türkiye şampiyonalarının dışında hedeflerimizi büyüttük. Uluslararası platformlara gözümüzü diktik. Önümüzdeki mayıs ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Kupası var. Dünya Kupası için hazırlıklara başladık. Orada ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Erol, bölge ve Türkiye şampiyonlarının ardından sporcuları dünya şampiyonasına göre hazırladıklarını dile getirerek, "Belki de ilerleyen aşamada içimizden biri olimpiyatlara gidecek." ifadesini kullandı.

Amaçlarının bölge insanına faydalı olmak olduğunu anlatan Erol, gerçekten çok yetenekli insanların olduğunu aktardı.

Dilek Erol: "İlham olmaya çalışıyoruz"

Dilek Erol da ağabeyinin teşviki ile 2012 yılında başladığı kick boksta, o yıl minikler Türkiye şampiyonasında Türkiye 2'ncisi olduğunu belirtti.

Yaşadığı bu başarının kendisini daha da hırslandırdığını ve 2016 yılında Avrupa kupasında şampiyon olarak milli takıma girmesine vesile olduğunu aktaran Erol, 2017 yılında da kendi kategorisinde Avrupa şampiyonu olduğunu ifade etti.

Erol, salgın sürecinde çalışmalarına uzun süre ara vermek zorunda kaldığına işaret ederek, "Şimdi tekrar antrenmanlarımıza başladık. Yeniden şampiyonalara hazırlanıyoruz. Önümüzdeki yıl Avrupa şampiyonası olacak. Ağabeyim ile kurduğumuz bir kulübümüz var. Yeni sporcular yetiştiriyoruz, yetenekler keşfetmeye çalışıyoruz. Her iş kesimine, her yaşa, ev hanımına, doktora, polise her kesime hitap etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Hobi olarak yapan da var, milli takıma girmek isteyen, idealleri olan da. Elimizden geldiğince onlara ilham olmaya çalışıyoruz. Biz yaptık onlar da yapsın istiyoruz. Bizim gibi milli sporcu yetiştirmek istiyoruz." diyen Erol, çalışmaları bu yönde sürdürdüklerini belirtti.

Sudenaz Karabulut: "Ön yargıları kırmak için başladım"

Kulüpte eğitim alan 14 yaşındaki Sudenaz Karabulut, kick boksa çevresinin "kadınlar yapamaz" şeklindeki ön yargısını kırmak için başladığını anlatarak, "Kadınlar yapamaz, kadınlar güçsüz, kadınlar erkekler kadar güçlü değil.' denildiği için başladım. İlk turnuvamda ikinci oldum ama bu benim için hiç sorun değil çünkü ben daha iyilerini yapabilecek potansiyele sahibim. Diğer turnuvalarda birinci olarak Diyarbakır'ı temsil edeceğim. Hedefim olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Züleyha Altay: "Böyle bir fırsat daha önce elime geçmemişti"

Çocuklarını kaydetmek için geldiği salonda 3 yıldır kick boks yaptığını anlatan 30 yaşındaki ev hanımı Züleyha Altay ise şunları kaydetti:

"Kızlarımı kick boksa getirdim. Dilek hocayı gördüm ve internetten araştırınca başarılarını gördüm. 'Ben de yapabilir miyim, diye düşündüm ve katılmaya karar verdim. Antrenmanlara çıkmaya başladık ve 3 yıldır kick boks yapıyorum. Şampiyonalar oldu, ben de katıldım, Avrupa 3'üncüsü oldum. Milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandım. Çok güzel bir duygu. Böyle bir fırsat daha önce elime geçmemişti. Anlatılmaz, yaşanır. Tüm ev hanımlarına sesleniyorum, ben yapamam demesinler her şey çalışarak, emek vererek, doğru tavsiyelerle olur."

İkiz kardeşiyle 3 yıl önce kick boksa başladığını ifade eden 16 yaşındaki Merve Kaymaz da antrenörleri olan Dilek ve Bilgin Erol'un başarılarını kendilerine örnek aldıklarını ve kardeşler olarak onlar gibi milli takımda yer almak istediklerini söyledi.

6 yaşında kick boksla tanıştığını ve son katıldığı turnuvada 3 maçtan da galip çıkarak birinci olduğunu belirten 13 yaşındaki Zeynep Dılan Aydın ise hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonlukları olduğunu dile getirdi.

DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor
DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor

Milli Takım, Diyarbakır, Kick Boks, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor DİYARBAKIR - Kick boksa gönül veren kardeşler yetenek avcılığı yapıyor - Son Dakika Spor


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