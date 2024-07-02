Diyarbakır Stadyumu, TFF 1. Lig\'e hazırlanıyor

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AMED Sportif Faaliyetler'in TFF 1. Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır Stadyumu, birtakım değişikliklerle yenileniyor. Stadyum müdürü Serhat Çelik, "Bu sene olması gereken VAR sistemi, kamera sistemleri ve Passolig bulunuyor. Lig bu sene çok erken açılıyor. Bu ayın sonuna kadar tüm eksiklerimizi gidererek, sahayı hazır hale getireceğimize inanıyorum" dedi.

Kayapınar ilçesindeki, 2014'te yapımına başlanan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, 11 Mayıs 2018'de Ziraat Türkiye Kupası finali oynayan Fenerbahçe ile Akhisarspor maçıyla açıldı. UEFA ve FIFA lisansı da alan stadyumda geçen yıl 16 Kasım'da, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya'yı 2-1 yendiği hazırlık karşılaşmasıyla ilk kez milli maç oynandı.

Amed Sportif Faaliyetler'in TFF 1. Lig'e yükselmesinin ardından Diyarbakır Stadyumu'nda birtakım değişikliklere gidildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu sezon olması gereken VAR sistemi, kamera sistemleri ve passolig uygulaması için hazırlıklar sürerken, yenilenen çimlerin 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda yanma riskine karşı ise 'perdeleme' ve 'fan' sistemi uygulanıyor. TFF 1. Lig müsabakalarının oynanacağı stadyumun etrafında, çevre düzenlemesi de sürüyor.

'HUMMALI VE HIZLI BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDEYİZ'

Diyarbakır Stadyumu Müdürü Serhat Çelik, sahayı TFF 1. Lig envanterine ve kurallarına uygun hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak üstümüze düşen çim yenilenmesi, zeminin komple değiştirilmesi ve yeni ekim yaptık. Bunu koruyabilmemiz için de fan ve perdeleme sistemiyle yeni sezona hazırlamaya çalışıyoruz. Ayrıca sezonda çok yoğun ve kalabalık bir nüfusa sahip olan Diyarbakır taraftarı bulunuyor. Yıpranan ve kırılan bazı koltuklarımız vardı. Onların onarımını gerçekleştirdik. Dış cephemizde bulunan fensler ve korkuluklar ile basın tribününde bazı düzenlemeler yaparak yeni sezona hazır bir hale geldik diyebiliriz. Tabii ki TFF'nin bazı istekleri var. Bu sene olması gereken VAR sistemi, kamera sistemleri ve Passolig bulunuyor. Bu sebepten dolayı eksiklerimiz olan turnikelerin de sistemin altyapısını oluşturmak için hummalı ve hızlı bir çalışma içerisindeyiz. Çim için 8 kişi çalışıyor. Dış cephelerimiz ve temizlik gibi işlerde 32 kişi bulunuyor. Lig bu sene çok erken açılıyor. Yani planlanandan daha önce olacak ama bizim bu ayın sonuna kadar tüm eksiklerimizi gidererek, sahayı hazır hale getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.