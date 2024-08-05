Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Ankara'dan Start Aldı

Spor

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin 2. ayağı Ankara'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığında yapılan seremonik start öncesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, sporcularla bir araya geldi.

Start öncesi araçlardan birine binerek test sürüşü yapan Yılmaz'a Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, forma ile şapka hediye etti.

Türkiye'de Kırıkkale, Kapadokya, Adıyaman ve Doğu Beyazıt güzergahından geçecek sporcular, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin'den geçtikten sonra 28 Ağustos'ta turu Moğolistan'da bitirmeyi hedefliyor.

Toplam 12 araç ve 28 sporcuyla yapılan rallide Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan pilotlar bulunuyor.