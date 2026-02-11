Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı - Son Dakika
Domatesleri topladığı kasaya bile onun adını yazdırdı

11.02.2026 16:07  Güncelleme: 16:12
Antalya'nın Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan Fenerbahçe taraftarı Doğan Çetin, hayranı olduğu futbolcu N'Golo Kante'nin ismini plastik kasalara yazdırarak, takımına olan sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi.

Sarı-lacivertli takıma gönül veren ve Serik ilçesinde domates üreticiliği yapan 53 yaşındaki iki çocuk babası Doğan Çetin, Fenerbahçe'nin yıldız transferi N'Golo Kante'ye olan sevgisini ilginç bir şekilde gösterdi. 100 plastik kasaya 'N'Golo Kante' yazdıran Çetin, yine yıldız oyuncu için seslendirilen müzik eşliğinde domatesleri toplayarak kasalara koyuyor.

Şampiyonluk özlemini kasalara yazdırdığı isimle dile getirdiğini ifade eden Çetin, "Fenerbahçe ve Kante'ye olan sevgimi kasalara işletmek istedim. Fenerbahçe'yi bu yıl şampiyon görmek istiyorum. Bu isteğimizi kasalara yazdırarak başladık" dedi.

İlk etapta 100 kasaya yazı yazdırdığını anlatan Çetin, "Fenerbahçeli arkadaşlarım görünce sevindiler ve ilginç buldular. Galatasaraylı arkadaşlar da kendilerince komik buldular rekabetten dolayı. Tabii ki de 3 yıldır şampiyon oluyorlar. Bizi küçümsüyorlar ama artık bizim de bu sene şampiyon olma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

