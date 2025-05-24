Down Sendromlu Alihan, Üniversitede İlk Örnek - Son Dakika
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Spor

Down Sendromlu Alihan, Üniversitede İlk Örnek

Down Sendromlu Alihan, Üniversitede İlk Örnek
24.05.2025 12:20
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Alihan Akgün, Gazi Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk Down sendromlu öğrencisi olarak okuyor.

ANKARA'da Serpil (52) ve Adnan Akgün (57) çiftinin 3'üncü çocuğu Down sendromlu Alihan Akgün (21), sporla hayata bağlandı. Dört ayrı branşta lisansı bulunan Akgün, Gazi Üniversitesi'nde eğitim hayatına başlayarak üniversitenin ilk Down sendromlu öğrencisi oldu.

Ankara'da Serpil ve Adnan Akgün çiftinin 3'üncü çocuğu olarak dünyaya gelen Down sendromlu Alihan Akgün, küçük yaşlardan itibaren yüzme, basketbol, halk oyunları ve masa tenisi gibi birçok alanda kendisini geliştirdi. 4 alanda lisansı bulunan Akgün, özel yetenek sınavı ile 2024-2025 eğitim öğretim yılında Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'nü kazandı. Üniversitenin örgün eğitimdeki ilk Down sendromlu öğrencisi olan Alihan Akgün, azmiyle hocaları ve arkadaşlarının takdirini topladı. Alihan Akgün, kendisine en uygun branşın masa tenisi olduğuna karar vererek, bu alanda yoğunlaştı. Ankara'da gerçekleştirilen Özel Sporcular Turnuvası'nda yer alan masa tenisinde iki yıl üst üste ikinci olarak madalya kazandı. Bunun yanı sıra yüzme alanında da dereceler elde etti. Alihan Akgün, gelecek hedeflerine ilişkin, "Okulumu birincilikle bitirmek ve ileride beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok seviyorum" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE YÜZDE 30'LUK DİLİME GİRDİ'

Serpil Akgün de oğlunun sporda kendisini geliştirip, üniversiteye girdiğini ve ona her zaman destek olduklarını söyledi. Oğlunun 2 yaşında sporla tanıştığını belirten Serpil Akgün, "Alihan, önce tekvando, ardından yüzme, basketbol, halk oyunları ve masa tenisi branşlarında eğitim aldı. Alihan için en uygun alanın masa tenisi olduğuna karar verdik. Bu alanda ilerliyoruz. Lise bittikten sonra spora devam etmesi adına bir spor hocası ile tanıştık. Üniversite şansımızın olup olmadığını düşündük ve denemek istedik. Ailesi olarak akademik alanda Alihan'ı çalıştırırken hocamız da spor alanında destek verdi. Bu sene oğlum Gazi Üniversitesi'ni kazandı. Aynı zamanda başka bir üniversiteyi de kazandı. ÖSYM'nin sınavında Türkiye genelinde yüzde 30'luk dilime girdi. Okulunu çok seviyoruz ve çok mutluyuz. İlk tercihi olan Gazi Üniversitesi'ni kazandı. Eğitim sürecimiz çok kolay ilerledi. Öğretmenlerimiz ve okul arkadaşları bu süreçte çok destek oldu. Başta 'nasıl olur' diye çok kaygılarım vardı; fakat korkulacak gibi değilmiş. Diğer Down sendromlu bireyler de spor yapsın, vazgeçmesinler. Hiç hayal kırıklığına uğramasınlar, pes etmesinler, çalışsınlar" diye konuştu.

'ALİHAN ÖRNEK BİR ÖĞRENCİ'

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Sarol, Alihan'ın özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırdığını ifade ederek, "Gazi Üniversitesi, Alihan'ın ilk tercihiydi. Bu anlamda da memnunuz. Okula ilk başladığı andan itibaren gayet uyumlu, çalışkan, gerekli ders notlarını alan ve yapılması gerekenleri yerine getiren bir öğrencidir. Arkadaşlık ilişkileri de çok güzel, hızlı bir kaynaşma sağladı. Aynı zamanda biz de üniversite olarak bununla ilgili özel gereksinim öğrencilerimizi destekliyoruz. Tüm hocalarımız olarak Alihan'ı destekliyoruz. Alihan aslında örnek bir öğrenci. Özel gereksinimli öğrencilerimizin üniversitede de yer alabileceklerini gösteren; hem sporcu kimliğiyle hem de akademik yaşamda bir üniversite öğrencisi olarak bunu gösteren bir öğrenci olması bakımından, bütün ailelerimize örnek olan bir öğrencimiz" dedi.

'İLK ÖRNEĞİ'

Türkiye Down Sendromu Derneği Ankara Temsilcisi Özkan Orak ise "Alihan, şu an Ankara'da Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Rekreasyon Bölümü'nün ilk örneği. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nin de böyle canlı okuyan ilk öğrencisi. Bu tür farkındalıklar ve arkamızdan gelen Down sendromlu ailelerimize umut ve gurur vermektedir. Alihan gibi arkadaşlarımız çoğaldıkça sosyal hayatta daha güzel yerlerde olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gazi Üniversitesi, Türkiye, Eğitim, Ankara, Alihan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Down Sendromlu Alihan, Üniversitede İlk Örnek - Son Dakika

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