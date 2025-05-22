DPÜ Dünya Kupası Futbol Turnuvası Başlıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğinde düzenlenen "DPÜ Dünya Kupası" adlı futbol turnuvası, 24 Mayıs Cumartesi günü başlıyor. Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi halı sahasında gerçekleştirilecek turnuvada, 16 farklı ülkeden uluslararası öğrenciler sahaya çıkacak.

Turnuvaya Türkiye, Filistin, Suriye, Yemen, Somali, Endonezya, Afganistan, Sudan, Mısır, Çad, Kazakistan, Pakistan, Fildişi Sahili, Fas, Nijer ve Yemen'den öğrenciler katılıyor. Uluslararası kültürel kaynaşmayı ve dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan organizasyon, üniversite kampüsünde adeta bir Dünya Kupası atmosferi oluşturacak.

Final karşılaşması 30 Mayıs Cuma günü oynanacak olan turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupa verilecek. Etkinlik, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenleniyor.

Tüm halkın davetli olduğu etkinlikte, sporun birleştirici gücüyle renkli ve heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor. - KÜTAHYA