Dünya Basketbol Günü 21 Aralık'ta Kutlanıyor - Son Dakika
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Spor

Dünya Basketbol Günü 21 Aralık'ta Kutlanıyor

Dünya Basketbol Günü 21 Aralık\'ta Kutlanıyor

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Dünya Basketbol Günü, 21 Aralık'ta kutlanıyor. Bu yılki etkinlikler NBA, FIBA ve diğer uluslararası kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirilecek, ayrıca birçok gençlik basketbol kliniği ile kutlamalar dünya genelinde geniş bir katılımla yapılacak.

21.12.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından 2023 yılında belirlenen ve ABD'li Dr. James Naismith'in 1891'de Springfield'de basketbol oyununu icat ettiği kabul edilen 21 Aralık'ta Dünya Basketbol Günü kutlanıyor.

Bu yılki kutlamalar Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) ve Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) başta olmak üzere; Amerikan Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA), Ulusal Üniversite Spor Birliği (NCAA), Naismith Basketbol Onur Listesi ve Ulusal Eyalet Lise Birlikleri Federasyonu (NFHS) gibi ulusal ve uluslararası nitelikteki kurumların iş birliğinde organize edilen çok sayıda etkinlikle gerçekleşecek.

Dünyadaki en popüler spor dallarından biri olmayı başararak küresel bir nitelik kazanan ve kültürlerarası iş birliği ve iletişimin önemli unsurlarından biri haline gelen basketbol sporunun bu resmi günü kapsamda ABD Temsilciler Meclisi'nde basketbolun küresel birliğe, uluslararası spor diplomasisine ve sporun dünya çapındaki topluluklar üzerindeki dönüştürücü etkisine yaptığı katkıları onurlandıran iki partili bir karar sunuldu.

Bu yılki kutlamalar arasında dünya çapında gerçekleşecek gençlik basketbol klinikleri, NBA maçlarında özel tema geceleri, NBA dijital platformlarında temalı içerik sunumları ve daha fazlası yer alacak. Yine NBA tarafından yapılan resmi duyuruda, "Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, oyunla ilgili kişisel bağlarını paylaşarak ve #WorldBasketballDay etiketini kullanarak ve @nba, @nbacares ve @jrnba hesaplarını etiketleyerek sosyal medyada Pass the Ball kampanyasına katılarak kutlamalara katılabilir" denildi.

DÜNYADA 610 MİLYONDAN FAZLA İNSAN BASKETBOL OYNUYOR

FIBA ise resmi internet sitesinde, "21 Aralık Dünya Basketbol Günü, sporun dünya çapındaki olumlu gücünü ve etkisini vurgulayan bir gündür" başlığıyla gerçekleştirdiği paylaşımında, "FIBA, sporun ve katılımcılarının popülaritesini kutlayarak Dünya Basketbol Günü'nü ikinci kez kutlamanın gururunu yaşıyor" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Dünya Basketbol Günü'nün ilk kutlanmasının üzerinden yaklaşık 12 ay geçtikten sonra FIBA'nın, dünya çapında düzenli olarak basketbol oynayan insan sayısını duyurmanın heyecanını yaşadığı ifade edildi.

FIBA'nın bu yılki rakamlarına göre, dünya genelinde 6 ila 54 yaş aralığında 610 milyondan fazla insan ayda en az iki kez basketbol oynuyor.

ÇİN İLK SIRADA

FIBA'nın açıkladığı rakamlar arasında Çin tek başına 200 milyondan fazla katılımcıya sahipken, Hindistan ve ABD ile birlikte dünyanın en büyük üç pazarı arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE DE KUTLANIYOR

Türkiye'de en yaygın spor dalları arasına girerek bazı sporseverler arasında bir tutku haline gelen basketbolun bu anlamlı günü Türkiye'de bazı etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Boban Marjanovic ve takım maskotu Yellow, Dereağzı'ndaki basketbol spor okullarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Boban Marjanovic, genç basketbolcularla bir sohbet gerçekleştirerek soruları yanıtladı. Marjanovic, çocuklarla ve Yellow ile birlikte kısa 1'e 1 maçlar da yaptı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Basketbol, Gençlik, Yaşam, Dünya, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Basketbol Günü 21 Aralık'ta Kutlanıyor - Son Dakika

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