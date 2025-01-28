Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes\'te Düzenlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 15-16 Mart'ta Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın önemini vurgulayarak, uluslararası organizasyonların kayak merkezlerini tanıtmanın en etkili yolu olduğunu belirtti. Etkinliğe 15 ülkeden 25 sporcunun katılması bekleniyor.

28.01.2025 13:31  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı değerlendirerek, "Kayak merkezlerimizi tanıtmanın en önemli yolu uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktır" dedi.

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyon öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Tüm sporseverleri Erciyes'e bekliyoruz"

Sportif etkinliklerin uluslararası tanınma fırsatını artırdığını vurgulayan Akülke, "Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası bu yıl ikinci kez yine Kayseri'nin incisi Erciyes'te gerçekleştirilecek. Bu sene 15-16 Mart tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak. Kış sporlarını ve kayak merkezlerimizi tanıtmanın en önemli yollarından bir tanesi de sportif uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktır. Geçen yıl düzenlenen ilk organizasyona yaklaşık 20 sporcu katılmıştı. İçerisinde 2 de Türk sporcumuz vardı. Bu yıl Türk sporcularımız, dünya şampiyonasını da takip edecekler. Finlandiya, İsveç ve Norveç bacaklarını da takip edecekler. İnşallah sporcularımızdan bir tanesini de bu sene şampiyonada madalya almış olarak göreceğiz. Merkezin pist alanı yaklaşık bin 600 metre. Biz bu organizasyon için uzunluğu bin metreye kısaltacağız. Yine yaklaşık olarak 15 metre genişliğe sahip parkurun 20'ye yakın atlama rampası bulunuyor. Çok geniş seyirci alanları var. Biz tüm sporseverleri Erciyes'e bekliyoruz" diye konuştu.

"Kayseri ve Erciyes, kayak merkezi olarak çok önemli bir destinasyon"

Organizasyonu Kayseri'de gerçekleştirmenin yararlarından bahseden Mahmut Nedim Akülke, "Uluslararası havalimanının olması, kayak merkezine ulaşımın rahat ve güvenlikli olması açısından Kayseri ve Erciyes, kayak merkezi olarak çok önemli bir destinasyon. Neredeyse 7-8 tane farklı parkuru olabilen, çok geniş bir kayak alanına sahip. Şu anda kar kalınlığı yıl ortalamasının üstünde. Erciyes'te mart ayında da ciddi bir kar bekliyoruz. Erciyes, kayak dışında da 12 ay boyunca farklı spor organizasyonlarının yapılabileceği bir merkez haline geldi. Bu alanda önümüzdeki yıllar gerçekleştirmeyi planladığımız organizasyonların da hazırlıklarını yapıyoruz. Yine burada kamp ve eğitimlerin gerçekleştirileceği, sporcuların gelişimini destekleyecek bir eğitim kampı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu tarz etkinleri federasyonların tek başına gerçekleştiremeyeceğine dikkat çeken Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, "Hem kayak severleri, hem sporseverleri sevindirecek hem de uluslararası arenada kıyasıya bir mücadeleyi gerçekleştireceğimiz için oldukça mutluyuz. Tabii bu tarz uluslararası organizasyonların ülkemize gelmesindeki en büyük katkı yerel idareler ve kamu. Türkiye Motosiklet Federasyonu sadece kendi imkanları doğrultusunda bu organizasyonları ülkemize tek başına getirme şansı yok. Bu etkinlik için özellikle Kayseri Valiliğinin çok büyük desteği var. Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının büyük emeği var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu sene hem sporcu hem de ülke sayısını çoğaltacağımızı düşünüyorum"

Etkinliğe katılımın geçtiğimiz yıla oranlara artacağını aktaran Akülke, "Bu sene hem sporcu hem de ülke sayısını çoğaltacağımızı düşünüyorum. 15'e yakın ülke, 25'e yakın da sporcunun katılım sağlamasını bekliyoruz. Hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde bu organizasyon gerçekleştirecek. Türkiye'den de Galip Baysan, hem Erciyes hem de ülkemiz adına yarışacak. Dünya şampiyonalarını da takip edecek. Bir de genç sporcumuz Emircan var. O da inşallah bu sene ikinci kez yarışacak. İleriki yıllarda kendisinden de beklentimiz yüksek" şeklinde konuştu.

"Dünya şampiyonasını Handüzü Yaylası'nda yapmak için uğraşıyoruz"

Bu tarz organizasyonları ülkenin her bölgesine yaymak istediklerini söyleyen Asbaşkan Akülke, "Biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak özellikle kış turizmini, spor turizmini çok önemsiyoruz. Bu anlamda yaklaşık 15 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkenin her tarafında olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda 4 yaşından 50 yaşında sporcu yelpazesiyle her yerde farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu sayede de spor turizminin gelişimini, şehirlerimizin ve ilçelerimizin tanıtımına ve gelişimine de katkı yapmak istiyoruz. Uluslararası federasyona başvurumuz var. Rize Güneysu ilçesinde Handüzü Yaylası var. Burası karın en uzun süre kaldığı yer. Yaklaşık olarak ekim sonunda kar düşüyor ve Nisan ayına kadar yerde kalıyor. Şu anda da yaklaşık 2.5 - 3 metre bir kar kalınlığı var. İnşallah önümüzdeki süreçte dünya şampiyonasını burada yapabilmek için çok uğraşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kayak Merkezi, Mahmut Nedim, Motosiklet, Etkinlik, Kayseri, Türkiye, Erciyes, Turizm, Dünya, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi Katil de kurbanlar da yan yana toprağa verildi
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
12:22 Meteoroloji uzmanından İstanbul’un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
23:10 Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim’in galibiyet sevinci olay oldu Al Shabab, son dakika golüyle kazandı: Fatih Terim'in galibiyet sevinci olay oldu
23:04 Menajer Ayşe Barım’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Menajer Ayşe Barım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı
22:48 Aboubakar’dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler Aboubakar'dan Türk hakemler için olay yaratacak sözler
22:42 Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra’da emlakçı oldu Ünlü oyuncu Emre Kınay, Londra'da emlakçı oldu
22:22 Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü Hakan Fidan ve Yunanistanlı mevkidaşı ile görüştü
22:13 Kasımpaşa, Hatayspor’u 5-4 yendi Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yendi
22:05 Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber Evde çıkan yangında 1 yaşındaki bebeğini camdan atarak kurtaran anneden acı haber
21:57 Ümit Özdağ’dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki Ümit Özdağ'dan Selahattin Demirtaş benzetmelerine sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 17:28:50. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.