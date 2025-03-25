Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde sahasında Zimbabve ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Nijerya, 74. dakikada Victor Osimhen ile öne geçti. Zimbabve, bu gole 90. dakikada Tawanda Chirewa ile cevap verdi. Takımının tek golünü atan Osimhen, 87 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekipte Bright Osayi-Samuel ise 90 dakika forma giydi.
Ruanda ile oynanan ve 2-0 kazanılan maçta da 2 gol birden atan yıldız golcü, böylelikle Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son 2 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşamış oldu. Bu sonucun ardından Nijerya 7, Zimbabve 4 puana yükseldi. Nijerya, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Ruanda ile karşılaşacak. Zimbabve, Benin deplasmanına gidecek.
Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 30 maça çıktı. Osimhen, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Süper Lig'de attığı 20 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı golcü, maç başına 1.2'lik gol katkısı oranı yakaladı.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası Elemeleri'ne Osimhen damgası! Nijerya, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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