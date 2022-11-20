Messi ve Ronaldo'ya olay gönderme! Fenerbahçe'nin Valencia paylaşımı herkesi gülümsetti

Fenerbahçeli taraftarlar Enner Valencia'nın Dünya Kupası performansıyla mest oldu. Jorge Jesus'un göreve gelişiyle takımın as forveti olan Valencia, Süper Lig arasına gol kralı olarak girdi.

İLK YARIDA 3 GOL

Ekvador'un kaptanı Valencia, Katar maçında yarım saatte 3 gol kaydetti ancak bir tanesi VAR'dan döndü. Açılış gollerini kaydeden Valencia için Fenerbahçe'den ilginç bir paylaşım geldi.

"GOAT" VURGUSU

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular olarak gösterilen Messi ve Ronaldo'nun turnuva öncesi çektirdiği fotoğraf, Fenerbahçe tarafından ti'ye alındı. Sarı-Lacivertliler, Messi ve Ronaldo'nun satranç oynadığı fotoğrafın arkasına Valencia'nın kahve içtiği fotoğrafı ekledi. Bu paylaşım 1 saat içinde 100 bine yakın beğeni aldı.