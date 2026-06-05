Dünya Motosurf Şampiyonası Türkiye\'de

Dünya genelinde ilgiyle takip edilen Dünya Motosurf Şampiyonası, bu yıl ikinci kez Türkiye'de gerçekleştirilecek. İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, İzmir'in gözde turizm bölgelerinden Çeşme Şifne'de, 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Prestijli organizasyon öncesinde tanıtım toplantısı, İzmir Swissotel Büyük Efes'te geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya; AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancıları, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin yanı sıra yerli ve yabancı sporcular ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu desteği ve İzeltaş sponsorluğunda gerçekleştirilecek şampiyona, Ege kıyılarında adrenalin dolu anlara sahne olacak. Organizasyon, spor turizmine katkı sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına da önemli bir değer katacak. 2023 yılında yalnızca 7 sporcu ile başlayan motosurf serüveni, 2026 yılı itibarıyla 55 profesyonel sporcuya ulaşarak büyük bir gelişim kaydetti. Türk sporcular, dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Dünya Motosurf Şampiyonası; Türkiye'nin yanı sıra Slovakya, Çekya, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi ülkelerde de düzenlenerek uluslararası ölçekte büyümeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek şampiyonada ülkemizi 14 sporcu temsil edecek. Toplamda ise yaklaşık 100 sporcunun yarışması bekleniyor.

Türkiye'yi 14 sporcu temsil edecek

Dünya Motosurf Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk sporcular da belli oldu. Milli takım, farklı kategorilerde toplam 14 sporcu ile Türkiye'yi temsil edecek. Master kategorisinde Milli Takım Kaptanı Murat Yorgancılar'ın yanı sıra Osman Sedat Erus ve Efe Gürsoy yarışacak. Stock kategorisinde ise Behiç Ender Yorgancılar, İsmail Kaptanoğlu, Ferhat Tuncay, Muhammed Aras Çiğdem, Ali Ülgen Nağış, Selim Işık ve Kuzey Altuğ madalya mücadelesi verecek. Junior Erkekler kategorisinde Sani Ateş Erus ve Artur Gezer Türkiye adına suya çıkacak. Kadınlar kategorisinde ise Viktoriia Çağatay ve Bihan Koyunpınar, Türk bayrağını uluslararası arenada temsil edecek.

Kasapoğlu: "İzmir sporla bir dünya markası olmaya devam ediyor"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası vesilesiyle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu önemli organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen federasyonumuza, destekçilerimize, sponsorlarımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Yarışlara katılan tüm sporcularımıza, özellikle ülkemizi temsil eden yıldız sporcularımıza ve misafir sporculara gönülden başarılar diliyorum. Bu tür uluslararası organizasyonlar, İzmir'in ve ülkemizin tanıtımı açısından son derece kıymetlidir. Aynı zamanda bu organizasyonlar, sahip olduğumuz potansiyeli dünyaya göstermek için önemli bir fırsattır. İnanıyorum ki İzmir, sahip olduğu güçlü altyapı, kurumlar arası iş birliği ve spor sevgisiyle önümüzdeki süreçte çok daha büyük başarılara imza atacaktır. Türkiye, son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde spor alanında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. Ülkemizin dört bir yanında inşa edilen modern tesisler ve güçlü altyapı, bu gelişimin en somut göstergesidir. Bu yatırımlar, sporun geleceği adına güçlü bir temel oluşturmaktadır. Ancak şehirler yalnızca altyapıdan ibaret değildir. Spor, sanat ve kültürle birlikte şehirlerin ruhunu besleyen en önemli unsurlardır. Bu anlamda İzmir; sanayisi, ticareti, turizmi, kültürü ve sporu ile bir dünya markasıdır. Aynı zamanda güçlü kulüpleri, yetiştirdiği sporcular ve ev sahipliği yaptığı organizasyonlarla bir spor şehridir. Sporu bir yaşam tarzı haline getirmek son derece kıymetlidir. Çünkü spor yalnızca fiziksel bir aktivite değil; aynı zamanda birleştiren, dönüştüren ve toplumları bir araya getiren güçlü bir olgudur. Bu yönüyle spor, aynı zamanda çok önemli bir endüstridir. Bizler de sporun gelişmesi ve çıtasının daha yukarılara taşınması adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Vefa: "İzmir spor turizmi için önemli bir merkez"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası'nı Türkiye'de ikinci kez, İzmir'de gerçekleştirmekten federasyonumuz adına büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyonun ülkemizde yapılmasına öncülük eden Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'na ve katkılarından dolayı İzeltaş ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şampiyonanın ülkemizin spor turizmine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum."

Özgener: "Bu organizasyonun her yıl büyüyerek devam edeceğine inanıyorum"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bir spor sevdalısı olarak, böylesi organizasyonların hem sporun gelişimine hem de şehir ve ülke tanıtımına sağladığı katkıları yakından bilen biri olarak İzmir'in bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmasını büyük bir şans olarak görüyorum. Emeği geçen başta federasyonumuz, İzeltaş ve Genel Müdürü, aynı zamanda sporcumuz olan Murat Yorgancılar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun her yıl büyüyerek devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yorgancılar: "Türk bayrağının gururla dalgalandığını görmek bizler için büyük bir onur"

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar konuşmasında "Uluslararası arenada gerçekleştirilen yarışlarda Türk bayrağının gururla dalgalandığını görmek bizler için büyük bir onur. Geçtiğimiz yıl bu organizasyonun başarıyla gerçekleştirildiğine hep birlikte şahit olduk. Bu yıl ise tecrübe ve birikimin de katkısıyla çok daha başarılı bir organizasyon olacağına inanıyorum. Her yıl üzerine koyarak ilerleyen bu tür organizasyonlar, eksiklerin giderilmesi ve deneyimlerin artmasıyla birlikte daha da güçleniyor. Bizlerin görevi, bu tür organizasyonları ve spor branşlarını daha ileriye taşımak, büyütmek ve geliştirmek. Çünkü spor; birliktir, emektir ve geleceğe yapılan önemli bir yatırımdır" diye konuştu. - İZMİR