Dünya Tenis Turu Erciyes\'te Başladı

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan ve profesyonel tenis dünyasının prestijli organizasyonları arasında bulunan Dünya Tenis Turu, bu yıl 25 Mayıs-6 Temmuz 2025 tarihleri arasında Erciyes'te düzenleniyor.

Erciyes'te, yaz aylarında da aktif bir spor merkezi olma vizyonuyla inşa edilen 12 adet uluslararası standartlardaki tenis kortu, Dünya Tenis Turu'na ev sahipliği yapıyor. Sporcular, ITF sıralama puanı kazanmak ve ATP/WTA yolunda ilerlemek için kıran kırana mücadele ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğinde, gerçekleştirilen organizasyon, 50 farklı ülkeden gelen 500'ün üzerinde profesyonel tenisçiyi ağırlıyor. Turnuvaya; Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya ve Rusya gibi ülkelerden geniş katılım sağlandı. Genç yeteneklerin dünya sahnesine çıkmasına imkan tanıyan bu organizasyon, sporcuların uluslararası deneyim kazanmaları açısından da büyük önem taşıyor. Dünya Tenis Turu, 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Kazanan sporcular önemli ITF puanları kazanacak.

"Dünya Tenis Turu kapsamında düzenlenen turnuvada, 50 farklı ülkeden yaklaşık 500 sporcu ağırladık"

Erciyes'te oynanan tenis turnuvası ile ilgili açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, "Erciyes'te yaklaşık altı hafta önce burada başlayan uluslararası tenis turnuvamız, tüm heyecanıyla devam ediyor. Burası bir yüksek irtifa kamp ve spor merkezi. Sporcular hem antrenman yapma imkanı buluyor hem de bu zorlu şartlarda düzenlenen uluslararası turnuvada mücadele ederek performanslarını taçlandırıyor. Özel yatırımcımız tarafından yaptırılan 12 adet tenis kortunda gerçekleşen bu organizasyon, 6 Temmuz Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarıyla sona erecek. Dünya Tenis Turu kapsamında düzenlenen turnuvada, 50 farklı ülkeden yaklaşık 500 sporcu ağırladık. Antrenörler ve yakınlarıyla birlikte bu sayı 1500 kişiyi buldu. Turnuva boyunca girişimcimiz tarafından sporculara toplam 180 bin dolar para ödülü dağıtıldı. Özellikle Türk sporcularımız burada büyük başarılar elde etti. Yabancı rakipleriyle oynayarak hem uluslararası puanlar kazandılar hem de ödüllerle ülkemizi gururlandırdılar. 6 Temmuz Pazar günü oynanacak olan final maçlarına tüm halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Turnuvaya katılan genç sporculardan Şehrazat Dağcı, Erciyes'te düzenlenen uluslararası müsabakaların kendileri için büyük bir deneyim olduğunu belirterek, "18 yaşındayım ve 12 yıldır tenis oynuyorum. Daha önce genellikle Antalya'da düzenlenen bu tür turnuvalara katılıyorduk. Artık yaz aylarında Kayseri'de de bu düzeyde organizasyonların yapılması bizim için büyük bir avantaj. Çünkü yaz döneminde Türkiye'de benzer uluslararası turnuvalar olmadığı için yurt dışına gitmek zorunda kalıyorduk" ifadelerini kullandı.

İki haftadır Erciyes'te bulunduğunu dile getiren Dağcı, "İlk hafta yüksek rakıma alışmak biraz zor oldu, oynamak gerçekten güçtü. Ama sonrasında şartlara adapte olduk. Organizasyon ekibi bizlere her konuda destek oluyor, tüm imkanlar sağlanıyor" şeklinde konuştu. Turnuvadaki hedeflerinin sıralamalara girip puan kazanmak olduğunu söyleyen genç sporcu, "Bu tür uluslararası organizasyonların ülkemizde düzenlenmesi biz sporcular için hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

Turnuvaya katılan genç sporculardan Defne Aydemir ise 4 yaşından bu yana tenis oynadığını aktararak, Erciyes'teki şartların sporcular için oldukça uygun olduğunu söyleyerek, "16 yaşındayım ve 4 yaşımdan beri tenis oynuyorum. Erciyes'teki ortam ve şartlar gerçekten çok iyi. Turnuvaya katılan profesyonel sporcularla aynı kortta olmak bizim için çok değerli bir tecrübe," diyen Aydemir, sıralamalara girmek için yoğun şekilde çalıştıklarını vurguladı. "Hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için bundan sonra Erciyes'e daha sık gelmeyi planlıyoruz" cümlelerine yer verdi. - KAYSERİ