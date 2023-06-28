Dünya ve Avrupa Şampiyonu Nafia Kuş, Üstü Açık Otomobille Sevinç Turu Attı - Son Dakika
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Dünya ve Avrupa Şampiyonu Nafia Kuş, Üstü Açık Otomobille Sevinç Turu Attı

29.06.2023 10:54

Adanalı milli tekvandocu Nafia Kuş, önce dünya şampiyonu ardından da Avrupa şampiyonu olarak 25 gün arayla iki altın madalya kazandı. Büyük bir sevinç yaşayan Kuş, kentte üstü açık otomobille tur attı. Kuş, Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanma hedefini dile getirdi.

Adanalı milli tekvandocu Nafia Kuş, önce dünya şampiyonu ardından da Avrupa şampiyonu olarak 25 gün arayla iki altın madalya kazandı. Büyük bir sevinç yaşayan Kuş, kentte üstü açık otomobille tur attı.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcu Nafia Kuş, Azerbaycan'da 1 Haziran'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda +73 kiloda altın madalya kazandı. Geçen gün de Polonya'da yapılan 2023 Avrupa Oyunları'nda milli tekvandocu, önemli bir başarıya daha imza attı. Kuş, kadınlar +73 kiloda altın madalya elde etti.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Madalyalarını aldıktan sonra Adana'ya gelen Nafia Kuş, üstü açık otomobille kentte sevinç turu attı. Türk bayrağını tutarak otomobile binen Kuş, konvoy halinde kentte gezdi.Daha sonra gazetecilere konuşan Nafia Kuş, hedefinin gelecek sene Paris'te düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Kuş, "Daha önce dünya şampiyonu olan sporculara kendi illerinde karşılama yapılıyordu. Ben buna çok özeniyordum ve bu benim hayalimdi. Adana sokaklarında büyümüş birisi olarak bu hayalimi bugün gerçekleştirdim. Tek eksik hayalim kaldı. O da Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanıp yine Adana sokaklarında tur atacağım" ifadelerini kullandı.

KENT PROTOKOLÜYLE BAYRAMLAŞTI

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde tur atmaya başlayan Nafia Kuş, son olarak Yeni Adana Müzesi'ne geldi. Burada Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen kent protokolü bayramlaşmasına katılan Kuş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Adana Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra kent protokolüyle bayramlaştı. Kuş'a, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Adana Valisi Süleyman Elban başarısı nedeniyle çiçek hediye etti.

Nafia Kuş'un şehir turundan fotoğraflar:

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu, tarihi başarıyı üstü açık arabayla tur atarak kutladı: Bu benim hayalimdi
Kaynak: İHA
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Paris, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya ve Avrupa Şampiyonu Nafia Kuş, Üstü Açık Otomobille Sevinç Turu Attı - Son Dakika


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