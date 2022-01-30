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Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde - Son Dakika

Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde

30.01.2022 18:38

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Mason Greenwood, kız arkadaşı Harriet Rabson'a tecavüz etme girişiminde bulundu. Robson'un yaşadıklarına dair ses kayıtları ve fotoğrafları paylaşmasının ardından Greenwood'un takım arkadaşları yıldız futbolcuyu sosyal medyada takipten çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan Manchester United, "Gerçekler ortaya çıkana kadar bir yorum yapmayacağız. Manchester United, hiçbir şekilde şiddeti hoş görmez" dedi.

Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'un kız arkadaşına saldırdığı iddiası Avrupa futboluna damga vurdu. Genç futbolcunun kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren Harriet Robson'un sosyal medyadan paylaştığı video ve fotoğraflar büyük ses getirdi.

VÜCUDU MORLUKLAR İÇERİSİNDE

Ajansspor'un derlediği habere göre, aynı zamanda sosyal medya fenomeni olan ve 200 bin takipçisi bulunan Harriet Robson, 20 yaşındaki Mason Greenwood'u kendisine saldırmakla suçladı. Robson'un fotoğraflarında dudağının kanadığı, kollarında ve bacaklarında darbeye bağlı morluklar bulunduğu görülüyor.

Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde

"BANA GERÇEKTE NE YAPTIĞINI BİLMEK İSTEYEN HERKESE"

Robson, ağzından kan akarken yayınladığı paylaşıma, "Mason Greenwood'un bana gerçekte ne yaptığını bilmek isteyen herkese" notunu düştü. Daha sonra gönderiler, Harriet'in Instagram hesabından silindi.

Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde

KADRO DIŞI KALDI

Manchester United, hakkında tecavüz ve şiddet gibi suçlamalar bulunan Mason Greenwood'un "bir sonraki duyuruya dek" takımla antrenmanlara ve maçlara çıkmayacağını açıkladı.

Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde
Harriet Robson ve Mason Greenwood

GREEDWOOD'U TAKİPTEN ÇIKARDILAR

Olayın ortaya çıkmasından sonra Manchester United'lı futbolcular, Greenwood'u sosyal medyadan takip etmeyi bıraktılar. Öte yandan, Manchester polisi de Mason Greenwood hakkında soruşturma başlattığını resmen duyurdu.

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Manchester United, Medya, Mason, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde - Son Dakika
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