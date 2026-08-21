Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Vadi İstanbul'da düzenlenen Galatasaray İş Platformu toplantısına Abdullah Kavukcu ile birlikte katıldı.

Milliyet'in haberine göre Özbek, burada kulüp üyeleriyle yaptığı görüşmede son dönemde yaşanan süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kulüp siyasetinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"KOLTUĞUMA OTURUP PİPOMU İÇECEKTİM"

Başkan Özbek'in toplantıda görevini bırakmayı düşündüğünü ancak devam eden projeler nedeniyle bu kararını hayata geçiremediğini anlattığı belirtildi.

Özbek'in şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuştu. Ben de vazifemi yerine getirmenin mutluluğuyla bırakacaktım. Koltuğuma oturup, pipomu içecek ve maçımı izleyecektim. Bırakamadım çünkü tesisleri tamamlamam ve projeleri bitirmem gerekiyordu. Ama Galatasaray siyasetinden bıktım."

"İLK KEZ BU PSİKOLOJİDE GÖRDÜK"

Toplantıya katılan üyeler de Dursun Özbek'in sözlerinin yanı sıra tavırlarının dikkatlerini çektiğini belirtti. Üyeler, Milliyet'e yaptıkları değerlendirmede, "İlk kez Başkan Dursun Özbek'i bu psikolojide gördük. Transfer süreci kendisini çok yormuş. Kulüp siyasetinden ciddi şekilde rahatsız" ifadelerini kullandı. Özbek'in açıklamaları, Galatasaray'daki başkanlık geleceğine ilişkin de dikkatleri üzerine çekti.