Dursun Özbek: Galatasaray'ın yarattığı etki diğer takımları endişelendirmiş - Son Dakika
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Dursun Özbek: Galatasaray'ın yarattığı etki diğer takımları endişelendirmiş

Dursun Özbek: Galatasaray\'ın yarattığı etki diğer takımları endişelendirmiş

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferinin, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın diğer takımları endişelendirdiğini gösterdiğini belirtti. Özbek, Galatasaray'ın her zaman kazanan bir takım olduğunu ve 5. yıldıza hazırlandıklarını söyledi. Ayrıca, Galatasaray'ın ana hedefinin Avrupa'da başarı elde etmek olduğunu vurguladı.

01.06.2024 17:14
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Dursun Özbek: Galatasaray'ın yarattığı etki diğer takımları bayağı endişelendirmiş

Mikail KARAMAN/ ANKARA, - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Jose Mourinho çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki diğer takımları bayağı endişelendirmiş. Onun için bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray Galatasaray'dır. Galatasaray, her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince artık herkes mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5'inci yıldıza hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Galatasaray'da Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden başkan seçilen ve mazbatasını alan Dursun Özbek, Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Sarı-kırmızılı heyet, Aslanlı Yol'da başlayan törende Atatürk'ün mozolesine geldi. Dursun Özbek'in, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, deftere şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yüce Atatürk; Bugün, Galatasaray Spor Kulübü 40'ncı başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan dolayı büyük bir gurur, heyecan ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray Kulübü'nün azası ve gönül verenleri olarak, devrimleriniz ve fikirlerinizin ışığında, belirlediğiniz hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci yüzyılında Galatasaray Spor Kulübü, tıpkı ilk yüzyılında olduğu gibi, ülkemizin medar-ı iftiharı olarak, Ata'sına layık olmaya devam edecektir. Ebedi saygılarımla."

"GALATASARAY HER ZAMAN KAZANAN TAKIMDIR"

Anıtkabir ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özbek, " Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'yu duyurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Jose Mourinho çok önemli birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki diğer takımları bayağı endişelendirmiş. Onun için bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray Galatasaray'dır. Galatasaray, her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince artık herkes mayısların kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5'inci yıldıza hazırlanıyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon sonunda da 5'inci yıldızı takmış olacağız. Tekrar burada buluşuruz."

"ANA HEDEF AVRUPA'DA BAŞARI"

Ana hedeflerinin Avrupa'da başarı yakalamak olduğunu ifade eden Özbek, "Her zaman yaptığımız gibi, seçimlerden sonra mazbata alındıktan sonra yönetim kurulu olarak ilk işimiz Atatürk'ümüzü ziyaret etmek ve ona bağlılığımızı onun aydınlattığı yolda kurduğu Cumhuriyetin izinde yürüdüğümüzü ifade ederek bu hatıra defterini imzalıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Cumhuriyetin 100'üncü yılında yüzüncü yıl kupasını Türkiye Ligi'nde kazandık. 2'nci yüzyıla başlarken de 101'inci yıl itibarıyla da bu kupayı kazandık. Galatasaray'ın bundan sonraki faaliyetleri bildiğiniz gibi Ali Sami Yen Bey'in ifade ettiği gibi 'Avrupalı takımları yenmek' gibi bir misyonumuz var. Şimdi onun içine hazırlanıyoruz. Ben buradan bütün Galatasaraylı taraftarlarıma, tüm Galatasaray'ı sevenlere selam gönderiyorum. Onların artık şehirleri sarı-kırmızı bayraklarla donatmasını istiyorum. Yeni sezonunda Türkiye'deki futbol kulüplerinin hepsine güzel bir yıl olmasını diliyorum. Şimdi hazırlık dönemi. Biraz müddet sonra ligler başlayacak. Güzel bir yarışma, Türk futbolunun bir kademe daha yukarıya taşımak için gereken tedbirler alınmış olarak inşallah güzel bir sezon geçirmeyi diliyorum. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir Play-Off oynayacağız. Dolayısıyla onun hazırlıkları zaten çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış bu sene 2 takım arasında geçti. Yani çok önce Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Kimse merak etmesin, biz hazırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Dursun Özbek: Galatasaray'ın yarattığı etki diğer takımları endişelendirmiş - Son Dakika

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