Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Dursun Özbek\'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dursun Özbek\'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam
Haber Videosu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Fenerbahçe galibiyetinin ardından oyunculara 2.5 milyon Euro derbi primi açıkladığı belirtildi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray’da yönetim, dev zaferin ardından kesenin ağzını açtı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası futbolculara büyük bir prim jesti yaptı.

2.5 MİLYON EURO PRİM 

Haluk Yürekli’nin haberine göre; Mücadelenin ardından soyunma odasına inen Başkan Dursun Özbek, galibiyet primini açıkladı. Özbek, takıma Fenerbahçe galibiyeti için toplam 2.5 milyon Euro prim verileceğini duyurdu.

Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam

DERBİ ÖNCESİNDE DE ÖDEME YAPILDI

Ayrıca sarı-kırmızılı yönetimin, zorlu derbi mücadelesi öncesinde de futbolcuların moral ve motivasyonunu yüksek tutmak adına takıma toplam 11 milyon Euro tutarında ödeme gerçekleştirdiği ifade edildi. 

Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldıFenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı Fenerbahçe, derbide futbolcularına yapılan saldırılara disiplin yaptırımı istediFenerbahçe, derbide futbolcularına yapılan saldırılara disiplin yaptırımı istedi Ersun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansınErsun Yanal'dan olay sözler: Fenerbahçe'ye kayyum atansın Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktıAbdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç vericiGalatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Dursun ÖzbekGalatasarayFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:22:42. #7.13#
SON DAKİKA: Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei