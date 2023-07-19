Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünya yıldızını sarı-lacivertlilerin kaptanı Dzeko kapıda karşıladı - Son Dakika
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Tadic, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı! Dünya yıldızını sarı-lacivertlilerin kaptanı Dzeko kapıda karşıladı

19.07.2023 14:09

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Takım kaptanı Dzeko tarafından karşılanan Sırp yıldız, antrenman öncesi kahve içti ve tesisleri gezdi. Antrenman, İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, pas çalışmaları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Tadic, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra taraftarlara destek çağrısı yaparak birçok kupa kazanmak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe'de hazırlıklar sürürken sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dusan Tadic takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Takım kaptanlığını üstlenen Dzeko, kapıda karşıladığı Sırp yıldızla önce kahve içti, ardından ise tesisleri gezdirdi.

ANTRENMAN, TAKTİK VE BİREYSEL ÇALIŞMALARLA TAMAMLANDI

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

"FENERBAHÇE'NİN PARÇASI OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Tadic, Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Böylesine büyük bir kulübün parçası olmak harika bir duygu. Fenerbahçe'nin harika bir taraftarı var ve onların önünde futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı ile birçok kupa kazanmak istiyorum. Bizim için çok değerliler. Onların desteklerine çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın enerjisi ile birlikte çok başarılı olacağız." demişti.

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