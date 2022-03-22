Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu

22.03.2022 23:46

Eczacıbaşı Dynavit ve Allianz MTV Stuttgart karşılaşması nefes kesti. Eczacıbaşı Dynavit, Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçında Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar CEV Kupası finali rövanş maçı voleybol severlerin nefeslerini kesti. Sahasındaki ilk maçı da 3-1 kazanarak avantajlı bir şekilde Almanya'daki rövanş karşılaşmasına çıkan Eczacıbaşı Dynavit deplasmanda da rakibini aynı skorla mağlup ederek CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

İLK MAÇIN AVANTAJIYLA GARANTİLEDİ

Seyirci avantajını arkasına alan ev sahibi ekip ilk sete iyi başlayarak 13-10 öne geçti. Daha sonra etkili bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı farkı kapatarak ilk seti 25-18 kazandı ve 1-0 öne geçti. Başa baş geçen ikinci seti de 25-21 kazanan turuncu-beyazlı ekip hem durumu 2-0 yaptı hem de ilk maçın avantajıyla şampiyonluğu garantiledi.

SON MAÇTAN 3-1 GALİP AYRILDI

Üçüncü sette üstün bir oyun sergileyen Stuttgart, bu seti 25-18 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Çekişmeli geçen dördüncü sette üstünlük sağlayarak 26-24 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan da 3-1 galip ayrıldı.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası Final maçında Allianz MTV Stuttgart'ı yenerek şampiyon oldu

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Scharrena

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Roman Marschner (Çekya)

Allianz MTV Stuttgart: Van de Vyver, Segura Palleres, Timmerman, Todorova,, Lee, Rivers (Koskelo, Nowicka, Lohius, Ceasar, Jasper)

Eczacıbaşı Dynavit: Adams, Heyrman, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic (Simge Aköz, Fatma Yıldırım, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz)

Setler: 18-25, 21-25, 25-18, 24-26

Süre: 107 dakika (24, 29, 22, 32)

Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
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Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı Eczacıbaşı Dynavit CEV Kupası şampiyonluğunu kutladı

Stuttgart, voleybol, Almanya, Mtv, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu - Son Dakika


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