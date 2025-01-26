SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
FENERBAHÇE MEDİCANA: Aslı Kalaç, Vargas, de Souza, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva, Gizem Örge (L), Meliha Diken, Liza, Arelya
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif Şahin, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Simge Aköz (L), Hande Baladın, Gray, Nicoletti
SETLER: 16-25, 25-21, 23-25, 25-19, 15-11
SÜRE: 127 dakika (23', 26', 31', 26', 21')
Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasındaki derbi mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Fenerbahçe Medicana'yı 16-25, 25-21, 23-25, 25-19 ve 15-11'lik skorlarla 3-2 mağlup etti.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Türk Hava Yolları - Keçiören Bld. Sigorta Shop: 3-2
Bahçelievler Bld. - Galatasaray Daikin: 2-3
Sarıyer Bld. - VakıfBank: 0-3
Zeren Spor - Aras Kargo: 3-0
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
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