Edirne'de Gıda Denetimleri Artırıldı
Edirne'de Gıda Denetimleri Artırıldı

Edirne'de Gıda Denetimleri Artırıldı
17.03.2026 12:46
Ramazan Bayramı öncesi Edirne'de gıda işletmeleri denetlendi, hijyen ve fiyat kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baklava ve yufka imalathaneleri ile pastanelerde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin ve iş yerlerinin hijyen koşulları ile kullanılan ürünlerin son kullanma tarihi ve belgelerini kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan boyunca denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

Bayram haftasında da denetimleri artırdıklarını ifade eden Köse, "Ramazan boyunca güvenilir gıdaya ulaşmak için sahada olmaya devam ettik. Gıda üretimi ve satış yerlerini denetledik. Gıda güvenliğinin sağlanması, hijyen ve etiket bilgilerinin kontrolü gibi kriterlerle denetimler gerçekleştirildi." dedi.

Köse, ocak ayından itibaren 1541 denetimin 1000'ini ramazanda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde 17 işletmeye para cezası uyguladıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Bu dönem içerisinde yaklaşık 1 milyon 591 bin lira para cezası uygulandı. Her zaman sağlıklı gıdaya ulaşılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de özellikle bayramın yaklaşmasıyla pastaneler, yufka ve baklava üreticilerimizde denetim gerçekleştirdik. En iyi denetçi tüketicidir, bu kapsamda tüketicilerimiz Alo 174 Gıda Hattı'nı kullanarak uygunsuz durumları bize bildirebilir."

Baklava imalathanesi sahibi Ali Doğan da bayram hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü anlattı.

Hijyenik şekilde üretim yaptıklarını belirten Doğan, ekiplerin denetimlerinden memnun olduklarını ifade etti.

Yufka imalathanesi sahibi Ebru Tarçın ise bayram öncesi yoğun kapasitede çalıştıklarını, günlük 400 kilogram yufka ürettiklerini söyledi.

Üretimde hijyen konusunun kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren Tarçın, vatandaşların gönül rahatlığıyla ürünlerini tercih edebileceğini belirtti.

Fiyat denetimleri de yapıldı

Edirne'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ise yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi fiyat etiketi ve fiyat listesi denetimlerini artırdı.

Ticaret Bakanlığı talimatı doğrultusunda 5 ilde eş zamanlı yürütülen denetimler kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde kafe, restoran, fırın ve marketlerde kontroller gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdür Vekili Mustafa Kurt'un koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve etiket uygunluğu incelendi. Ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırırken, ürünlere ait faturaları da kontrol etti.

Yeme içme hizmeti sunan işletmelerde ise fiyat listeleri ve gramaj denetimleri yapıldı. Denetimlerde, fiyat etiketi ve fiyat listesi bulunmayan ya da mevzuata aykırı uygulamalar tespit edilen işletmeler hakkında idari para cezası uygulanması için tutanak tutuldu.

Öte yandan, ramazan boyunca devam eden denetimler kapsamında il merkezi ve ilçelerde 143 iş yeri denetlendi. İncelenen 1067 üründen 25'inde aykırılık tespit edilerek idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA

