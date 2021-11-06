Edirne kürek sporunun merkezi olma yolunda

Edirneli kürek sporcuları, Meriç Nehri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenör ve sporcular portatif iskelelerden suya indirdikleri kürek tekneleriyle nehirde antrenman yaptı.

TED Edirne Kürek Kulübü Başkanı ve TED Edirne Koleji kurucusu Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkini bu yıl 5 Haziran'da yaptıkları Kürek Festivali'nin ikincisini gelecek yıl 4 Haziran'da düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye'de bir kürek parkurunun olmadığına işaret eden İba, şöyle devam etti:

"Kürek sporunun Haliç'te, Marmara Denizi'nde ve Sapanca Gölü'nde yapıldığını biliyoruz. Ama buralarda Balkan ve Türkiye şampiyonları yapılabiliyor, belli yaş grupları ve sınıflarda. Meriç Nehri'nin 2 köprü arsındaki uzunluğu 2 bin 700 metre, genişliği 252 metre. Bu şu demek, aslında doğal bir kürek parkuru. Bunun 2 bin 200 metrelik kısmı bizim için yeterli oluyor."

Edirne ile ilgili projeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarına Edirne Valisi Ekrem Canalp ile anlattıklarını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Kürek Federasyonu Başkanımız alanı gördü ve projelendirdik. Edirne'de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, '3 Nehir, 1 Şehir Projesi' kapsamında bir Millet Bahçesi projesi gerçekleştiriliyor. Hemen ileride nehrin karşı tarafında 14 Arşimet tribünü yapılıyor. Arşimet tribünlerinin 5 bin eve elektrik sağlaması hedefleniyor. Bu aynı zamanda nehrin debisinin aşağı yukarı 4 metre artması akabinde suyun durgunlaşmasını sağlayacak. Bunu sağladıktan sonra burası otomatikman bir parkur haline geliyor."

İba, hakem kuleleri ve gerekli argümanlar yerleştirildikten sonra hedeflerinin Edirne'de bu sporu ön plana çıkarmak olduğunu vurgulayarak, "Akabinde Balkan, Avrupa, Türkiye, Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bunu yapmaya başladığımız zaman Edirne turizmine ciddi oranda katkısı olacak. Kırkpınar gibi büyük bir organizasyona dönüşmesini hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Kayıkhane yapılacak

Meriç Nehri'ne kayıkhane yapılacağını anlatan İba, " Bulgaristan'ın Filibe kentinde böyle bir parkur örneği var. Türkiye'de federasyona bağlı 42 kulüp kendi kayıkhanelerinde zor şartlarda bu işi yapıyorlar. Burada yapılacak kayıkhanede sporcular teknelerini muhafaza edecek, bakım ve onarımlarını yapacak." diye konuştu.

Edirne'nin kürek sporunun ana merkezi olacağını söyleyen İba, TED Edirne Kürek Kulübünde 100 öğrencinin kürek eğitimi aldığını ve gelecek festivalde 60'ının kürek çekeceğini kaydetti.