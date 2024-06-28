\'Efes\'in Çocukları Satranç Turnuvası\' şampiyonlarına madalyaları verildi

Spor

Selçuk Belediyesi ve İzmir Satranç İl Temsilciliği iş birliği ile Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen Efes'in Çocukları Satranç Turnuvası tamamlandı. İki gün süren satranç turnuvasının finalinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları törenle verildi.

8,10,14 ve 18 yaş ve altı olmak üzere dört ayrı yaş grubu için düzenlenen Efes'in Çocukları Satranç Turnuvası'nda toplamda 99 satranç sporcusu mücadele etti. İki gün süren mücadele sonunda oynanan final maçları ile dereceye giren sporcular belirlendi.

8 yaş ve altı en iyi üç kadın sporcu kategorisinde birinci Defne Pınar, ikinci Eylül Özdemir, Üçüncü Rüya Gülbay olurken, 8 yaş ve altı genel kategoride birinci Ali Kalaycıoğlu, ikinci Mahmut Çınar Bozkurt, üçüncü Defne Pınar, dördüncü Ata Bartu Can, beşinci Ilgaz Ali İslam oldu.

10 yaş ve altı en iyi üç kadın sporcu kategorisinde birinci Nihal Zade Türkel, ikinci Ada Çiftçi üçüncü Zeynep Livanur Rüzgaresen olurken, 10 yaş ve altı genel kategoride birinci Hüseyin Taşyurt, ikinci Nihal Zade Türkel, üçüncü Mustafa Ali Bayındır, dördüncü Halil Mete Özkök, beşinci Ertuğrul Kahraman oldu.

Sporcular kupalarını İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar'dan alırken, madalyalarını da Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel taktı.

14 yaş ve altı en iyi üç kadın sporcu kategorisinde birinci Berra Sertoğlu, ikinci Ayşe Yiğitcan, üçüncü Azra Akın olurken sporculara kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Serkan Atlan takdim etti. 14 yaş ve altı genel kategoride birinci Emir Çiçek, ikinci Rüzgar Tuna Bakar, üçüncü Ömer Kaan Arık, Dördüncü Servan Şenduryıldız, beşinci Arda Bayram ise madalyalarını İlçe Gençlik ve Spoor Müdürü Hüseyin Kılıç'tan aldı.

18 yaş ve altı en iyi üç kadın sporcu kategorisinde birinci Şeyma Ceren Aydın, ikinci Neva Şakar kupalarını Turnuva Direktörü Yaşar Şakar'dan aldı. 18 yaş ve altı genel kategoride birinci Mustafa Emre Aydın, ikinci Doruk Pak, üçüncü Şeyma Ceren Aydın, dördüncü Faruk Pak, beşinci Yaşarcan Şakar ise madalyalarını Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin'den aldı.

Çocuklarımız çok güzel mücadele ettiler

Turnuvaya katılan satranç sporcusu çocukların çok güzel mücadele ettiğine değinen Ayasuluk Satranç Derneği antrenörü Yaşar Şakar; "Öncelikle çok gururlu ve mutluyum. Dün bana birkaç velim 'hocam biz sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğiz?' demişti. Asıl ben sizin hakkınızı nasıl ödeyeceğim. Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi yetkililerine ve çalışanlarına, bu etkinliği düzenlememizde katkı gösteren Selçuk Belediyesi Kültür Müdürü Altay Mocan'a teşekkür ederim. Bu başarının bir ekip çalışması olduğunu gösterdiğimize inanıyorum. Bir de Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne sporcularımıza lisans çıkarma konusunda ve dayanışma konusunda yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva hazırladık. Genelde başvuru sayıları ile katılımcı sayıları arasında fireler verilirken biz bu turnuvada hiç fire vermedik. Biz bu turnuvalara açız. Hep hayalim şuydu; Selçuk'un kurtuluşunda 8 Eylül'de bir satranç turnuvası daha düzenlemek istiyorum. Bu seferki katılımın çok daha fazla olacağına inanıyorum. Çocuklarımız çok güzel mücadele ettiler. Satranç biliyorsunuz ki bir strateji, zihin, karar verme ve anı doğru tespit etme sporudur. Hata yapanlar oldu ama hatalarından ders almalarını öğrendiler. Biz bu yüzen akıl oyunlarını ilçemizde daha da arttırmak istiyoruz. Bu yönde bize destek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma ve yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

İlham veren kentin ilham veren çocukları

Turnuvaya katılan sporcuların Çeşme Yarımada Oyunları'na da katılıp büyük başarılar ile Selçuk'a döndüklerine dikkat çeken Filiz Başkan; "Satranç turnuvası bizim geçtiğimiz dönemde de yapmak istediğimiz bir şeydi fakat pandemi sebebiyle ötelemek durumunda kalmıştık. Ancak bu sene, geçen sene de olduğu gibi Yarımada Oyunları için Çeşme'ye gidildi. Satranç sporcularımız da Yarımada Oyunları'na katıldı ve bizleri çok gururlandırarak döndüler. Her zaman söylediğim gibi İlham Veren Kent'in ilham veren çocukları olduklarını da kanıtladılar. Ben bu organizasyonu yapma kararı aldığımızda bu kadar ciddi bir katılım ile karşılaşacağımızı düşünmemiştim. O yüzden başta veliler olmak üzere, 'ben bu turnuvaya katılmak istiyorum' diyen minik cesur yüreklere kocaman alkışı ben sizlerden onlar için istiyorum" dedi.

Hepiniz birincisiniz

Satranç turnuvasına katılan tüm çocukları gösterdikleri cesaretten dolayı tebrik eden Filiz Başkan; "Birazdan burada birinci, ikinci ve üçüncü belirlenecek. Ama çok yürekten bir şey söylemek istiyorum. O minik yüreklerin cesareti çok kıymetli. O yüzden birincinin, ikincinin, üçüncünün kim olduğu elbette büyük bir gururdur ama bunu bir kenara koyarak 'ben bu turnuvaya katılmak ve satranç oynamak istiyorum' deyip kaydını yaptıran, mücadele gösteren, kaleyi, piyonu bir kez bile hareket ettiren tüm çocuklarımıza gösterdikleri cesaretten dolayı helal olsun diyorum. Hepiniz birincisiniz bunu bilin istiyorum" dedi.

Ayasuluk Satranç Derneği antrenörü ve Efes'in Çocukları Satranç Turnuvası Direktörü olan Yaşar Şakar'ın Selçuk'lu çocuklara satranç sporunu öğrettiği ve sevdirdiği için teşekkür eden Filiz Başkan; "Belediye başkanlığını bir kenara koyunuz. Bir veli, bir vatandaş olarak Ayasuluk Satranç Derneği Antrenörü Yaşar Hoca'mıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok iyi biliyorum ki ben de sivil toplum örgütü başkanlığı yaptığım süreçten bu yana Yaşar Şakar Ayasuluk Satranç Derneği çatısı altında ilham veren kent Efes Selçuk'un ilham veren çocuklarına satranç öğrenmek için ciddi bir efor sarf edip kendi zamanından ayırarak bu işe gönül veriyor. Bu çok kıymetli. Çünkü her şeyden öte satranç bir stratejidir, çocuğu hayata alıştırmaktır. Hayatın öngörüsünü ve hatalardan ders çıkarmayı öğretir. Bu yüzden çok şanslısınız velilerim çocuklarınız çok değerli bir öğretmenin ellerinde. Yine İlçe Spor Müdürlüğü'müz ile ortaklaşarak bundan sonra daha da güzel işlere imza atacağız. 07-08 Eylül'de Yaşar öğretmenizin de hayalini gerçekleştirmek isterim ama bu sefer seviyeyi biraz daha arttırıp yaş aralığını genişletmek ve yetişkinlerimizi de satranç turnuvasına dahil etmek isteriz. Herkesin emeklerine sağlık, bütün herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Satranç sporunun çocuklar için zeka geliştiren bir strateji oyunu olduğuna değinen Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da "Ben şu noktaya değinmek istiyorum. Sanal dünyaya, akıllı telefonlara en küçük yaştan itibaren hepimiz gömülmüş durumdayız. Bu kadar sanal dünyaya gömülmüşken bu kadar somut, zeka geliştiren ve beyin nöronlarımızı çalıştıran çocuklarımızı somut bir strateji üzerinde çalışmaya zorlayan bu kadar kıymetli ve güzel bir faaliyete vesile olan öncelikle Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e, Ayasuluk Satranç Derneği antrenörü Yaşar Şakar'a, Gençlik Spor Teşkilatımız, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi çalışanlarına, turnuvada yer alan hakemlerimize çok teşekkür ediyorum. Tam da okulların kapandığı dönemde çocuklarımızı bu kadar faydalı bir faaliyete dahil ettikleri için velilerimize ve katılım gösteren çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu turnuvaya şahit olduğumuz için bende kendi adıma çok mutlu oldum. Tüm çocuklarımıza başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu. - İZMİR