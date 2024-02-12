Eğitimciler Spor Lisesi Türkiye Şampiyonası Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı - Son Dakika
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Eğitimciler Spor Lisesi Türkiye Şampiyonası Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Eğitimciler Spor Lisesi Türkiye Şampiyonası Yarı Finallerine Katılmaya Hak Kazandı

Eskişehir'de düzenlenen Okul Spor Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Futbol Spor Dalı Gençler grup maçlarında Eğitimciler Spor Lisesi okul futbol takımı, İzmir Karabağlar İTO MTAL, Isparta Spor Lisesi ve Uşak Spor Lisesi'nin de yer aldığı grupta birinci olarak yarı finallere yükseldi. Yarı finallerin Düzce, İzmir ya da Mersin'de oynanması planlanıyor.

12.02.2024 14:15  Güncelleme: 14:16
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Eskişehir'de Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde Eğitimciler Spor Lisesi Türkiye Şampiyonası yarı finallerine katılmaya hak kazandı.

Futbol Spor Dalı Gençler grup maçları Eskişehir'de oynandı. Eğitimciler Spor Lisesi okul futbol takımı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında İzmir Karabağlar İTO MTAL, Isparta Spor lisesi ve Uşak spor lisesinin de yer aldığı grupta birinci çıkarak adını yarı finalle yazdırdı. Alınan bilgiye göre, yarı finallerin Düzce, İzmir ya da Mersin'de oynanması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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