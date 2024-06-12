Eljif Elmas, Arda Güler'in Avrupa Şampiyonası'nın sürpriz ismi olabileceğini söyledi

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Türk asıllı Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı oyuncularından Eljif Elmas, Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler'in 2024 Avrupa Şampiyonası'nın sürpriz ismi olabileceğini söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, şu anda ise Almanya Bundesliga kulübü Leipzig'de top koşturan Türk asıllı futbolcu Eljif Elmas, Kuzey Makedonya Milli Takım kampında Türkiye'de forma giydiği dönem ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili Kuzey Makedonya basınına açıklamalarda bulundu.

"Birçok statta oynadım fakat hiçbir zaman Türkiye'deki gibi hissetmedim"

Trendyol Süper Lig'in, İtalya ve Almanya liglerinin bir nevi karışımı olduğunu kaydeden Elmas, Türkiye ligini diğerlerinden ayıran şeyin statlardaki atmosfer ve taraftarlar olduğunu belirtti. Elmas, "Birçok statta oynadım fakat hiçbir zaman Türkiye'deki gibi hissetmedim, korkunç bir atmosfer. Fenerbahçe'de oynadım, stadın enerjisi sizi yüzde 200 ile oynamaya itiyor" dedi.

" Galatasaray'a gol atmak benim için bir gururdu"

Kadıköy'de Galatasaray'a gol attığı ve 1-1 biten maçla ilgili de konuşan Eljif Elmas, "Doğrusunu söylemek gerekirse maçtan iki hafta önce sadece Galatasaray'ı düşünüyordum, gol atmak istiyordum, çocukken bile gol atmak istiyordum ve bu benim için gerçek bir gururdu. Soyunma odasında söylenecek özel bir şey yoktu, çünkü skor 1-1'di. Ama daha önce gördüğüm büyük yıldızların hepsi takım arkadaşlarımdı. Örneğin çok yakın arkadaşım olan Mehmet Topal, Volkan Demirel, diğerlerini saymıyorum bile. Gerçekten beni tebrik etmeye geldiler. O zaman Fenerbahçe'nin 20 yıldır Kadıköy'de (Galatasaray'a) kaybetmediğini söylediler. Şimdi bana söylediklerinin hepsini söyleyemem ama 'Elif golün bizi kurtardı' dediler" ifadelerini kullandı.

"Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nın sürprizi olabilir"

Eljif Elmas, 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) maçların bir kısmını evinde, bir kısmını da canlı olarak takip edeceğini, özellikle Leipzig stadında oynanacak maçları statta izleyeceğini belirtti. Avrupa Şampiyonası'nda favorisinin Fransa Milli Takımı olduğunu kaydeden Elmas, Almanya ve İtalya'nın da güçlü ekipler olduğunu kayderek, "Bu üç takımdan birinin finalde oynayacağını düşünüyorum" diye konuştu. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'e ayrı bir parantez açan Elmas, "Şampiyonanın sürprizi olabilir ve ilginç bir izlenim bırakabilir" değerlendirmesinde bulundu. - ÜSKÜP