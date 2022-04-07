Emin Müftüoğlu: "Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Emin Müftüoğlu: "Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak"

07.04.2022 14:26

- Emin Müftüoğlu: "Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak" Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: "Çok heyecanlı bir tur olacak" "İki köprüyü de geçeceğiz" "İstanbul'da ve İzmir'de iki tane tribün kuracağız, herkesi o tribüne bekliyoruz" Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin...

- Emin Müftüoğlu: "Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu:

"Çok heyecanlı bir tur olacak"

"İki köprüyü de geçeceğiz"

"İstanbul'da ve İzmir'de iki tane tribün kuracağız, herkesi o tribüne bekliyoruz"

İSTANBUL - Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 57. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda bu yıl 25 takım, 175 sporcu yarışacağını ifade ederek, çok heyecanlı bir yarışın olacağını söyledi. Müftüoğlu ayrıca hedeflerinin World Tour'da yer almak olduğunu ifade etti.

57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na sayılı günler kala Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Artık son noktada olduklarını ve cumartesi günü basın toplantısı gerçekleştireceklerini ifade eden Müftüoğlu, yine cumartesi günü Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Hatıra Ormanı'nı Bodrum'da açacaklarını söyleyerek, "Pazar günü sabah Kuşadası'na yola çıkacağız. Hazırlıklarda sorun yok. Takımlar geliyor, bugün herkes yola çıktı ve yarın burada olurlar. Ekiplerimiz Bodrum'da, yarın medyada gelecek. Hazırlıklarımız tamam gibi" şeklinde konuştu.

"Çanakkale Köprüsü'nü geçerken inanılmaz duygulara kapıldım"

Yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden sporcuların geçecek olmasına değinen Başkan Müftüoğlu, "Çanakkale Köprüsü yeni açıldı. Geçen hafta medya turundaydık. Valimiz ile beraber bisiklete bindik. Köprüyü geçerken inanılmaz duygulara kapıldım. Orada tarih var. Böyle bir köprüde gelişen Türkiye'nin büyük ve aydınlık projesini tüm dünyaya göstermek ile ilgili ve 57. Alay Şehitliği'nde bitecek etapla tarihimizle birlikte projeleri gösterme imkanı olacak. Köprüyü geçerken herkesin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü borç bilmesi gerekiyor. Farklı bir duygu, çok uzun bir köprü ve 4.8 kilometre bisiklete bindik ve ülkemiz adına bunu da göstermek ile ilgili farklı bir parkur ortaya çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de geçerek hem Çanakkale hem İstanbul Boğazı olmak üzere iki köprüyü geçeceğiz" diye konuştu.

Takımlar ve katılan sporcular ile ilgili bilgi veren Başkan Müftüoğlu, "Geçen seneye göre iki misli World Tour takımıyla başlıyor. Geçen yıl 17 takımla, bu yıl 25 takım ve 175 sporcuyla yola çıkıyoruz. İyi sporcularımız geliyor. Sam Bennet gibi dünyanın en iyi sprinterlerinden biri olacak. Çok heyecanlı bir tur olacak" ifadelerini kullandı.

"Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak ana hedeflerinin World Tour'da yer almak olduğunu vurgulayan Başkan Emin Müftüoğlu, "Bizim dönemde Pro Tour'a çıktık ve tekrar geldik. 2, 3 yıl dünyanın en iyisi olmakla ilgili çaba sarf edeceğiz. 2014 ve 2015'te dünyanın en iyi turu seçilmiştik. Sonra Pro Tour ile ilgili girişimleri yapıp tekrar aynı noktaya gitmek ana hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazanının kupayı NFT olarak verilmesiyle ile ilgili soruya cevap veren Müftüoğlu, "İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Artık dijital dünyada her şey farklı boyutlarda. Bizde bu gelişen dünyaya ayak uydurmakla ilgili NFT Kupa vereceğiz" dedi.

"Halkımız tribünlerden rahatlıkla izleyebilecek"

Bu heyecanın herkesi canlı olarak yaşaması gerektiğini söyleyen Emin Müftüoğlu, "İstanbul'da ve İzmir'de iki tane tribün kuracağız, herkesi o tribüne bekliyoruz. İlk defa bu tribünlerde herkesin seyredebileceği bitiş alanları olacak. Farklı olarak halkın daha rahat seyredebileceği bir yarış olacak. Bu tek başımıza bisiklet ailesinin yaptığı iş değil, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğinde devam ediyoruz. O her işin başı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Turizm Bakanlığı tanıtımla ilgili önemli çalışmalar yapıyor. Valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyetimiz, belediyelerimiz ve belediye başkanlarımız hepsi büyük bir ekip. Bu yıl ilk defa tüm medya gruplarını davet ettik. Hem görsel, hem dijital, hem sosyal medya ve yazılı medya olmak üzere tüm ekipleri bir arada buluşturduğumuz güzel bir organizasyona imza atmak için yola çıktık" diyerek sözlerini tamamladı.

Emin Müftüoğlu: Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak
Emin Müftüoğlu: Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak
Emin Müftüoğlu: Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak
Emin Müftüoğlu: Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak

YORUMLAR
500
SPOR Emin Müftüoğlu: 14 ülkeden 25 takım 175 sporcu ile yola çıkacağız SPOR Emin Müftüoğlu: 14 ülkeden 25 takım 175 sporcu ile yola çıkacağız Sait Emin Arvas kimdir? Sait Emin Arvas nereli? Sait Emin Arvas biyografisi! Sait Emin Arvas kimdir? Sait Emin Arvas nereli? Sait Emin Arvas biyografisi!

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Emin Müftüoğlu: 'Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak' - Son Dakika


Son Dakika
15:07 "Yandaş basın bizi izlemekten fıtık oldu" diyen Akşener'den emekli maaşı sözü: Asgari ücret seviyesine çıkartacağız
15:02 Eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 15 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen Damla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Emin Müftüoğlu: "Ana hedefimiz tekrar World Tour'da olmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement