Engelli Sporunun Babası: Serdar Yıldırım

Spor

Şanlıurfa'da 2 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan Serdar Yıldırım, yaklaşık 28 yıldır engellileri spora kazandırmak için mücadele veriyor.

Engelinden dolayı şartlar oluşmadığı için spor yapamayan 53 yaşındaki Serdar Yıldırım, kentteki engellileri sporla buluşturmak için 25 yaşında Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü'nü kurdu.

İlk olarak tekerlekli sandalye basketbol takımı oluşturan Yıldırım, zamanla masa tenisi, futbol, halter, okçuluk ve güreş gibi branşlarda çok sayıda sporcu yetiştirdi.

Tekerlekli sandalye basketbol ile ampute futbol takımlarını Süper Lig'e çıkaran Yıldırım, aynı zamanda milli takımlara da oyuncu göndermeyi başardı.

-"Hep spor yapamamanın burukluğunu yaşadım"

Serdar Yıldırım, AA muhabirine, engelinden dolayı çok zorluklar çektiğini belirterek, spora özlem duyduğunu söyledi.

Çocukluğunun kırsal bölgelerde geçmesinden dolayı spor yapamadığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Genç yaşlardan itibaren yaptığım araştırmalarda Türkiye'de engellilerle ilgili spor kulüplerinin faaliyetlerini gördüm. Hep spor yapamamanın burukluğunu yaşadım. Bizden sonraki nesiller bu sporun içerisinde var olsunlar, evlerinde kalmasınlar, hep aktif olsunlar, memlekete faydalı bireyler olsunlar istedik. Bundan dolayı birkaç arkadaşımla kulübümüzü kurmaya karar verdik. İlk başlarda biraz sıkıntılar yaşadık ama sonra yetkililerin destekleriyle bugünlere geldik. Çeşitli branşlardaki sporcularımız Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı sonuçlar aldı. Özellikle basketbol takımımızdan 9 oyuncumuz milli takımlara yükselmeyi başardı, bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bazı oyuncularımız ise farklı takımlara transfer oldu. Buradan sporcularımız hem hayata bağlanıyorlar hem de ekonomik olarak kendi kendilerine yetebilecek kapasiteye sahip oluyorlar. Başarılı sporcularımızı gördükçe gururlanıyoruz."

Hayatını engellilere adadığını ifade eden Yıldırım, engellilere verdiği zamanın ancak yarısını ailesine ayırabildiğini anlattı.

Bu işi çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Çocuklukta, gençlikte çektiğim o buruk günlerin acısını şimdi bu çocuklar çekmesin istiyorum. 14-15 yaşında çocukların ellerinden tutmasak ya evlerinden çıkmayacak veya parklarda zaman geçireceklerdi. Engelliler sporla tanıştıktan sonra artık bir sporcu kimliği kazanıyorlar ve özgüvenleri oluşuyor. Zaman zaman geri çekilmek istediğim dönemler oldu ama arkama bakınca bu kadar engelli varken gidip evde veya bahçede zaman geçirmek istemiyorum. Benim zamanımın yüzde 80'i engellilerle alakalı neler yapabiliriz diye çaba harcamakla geçiyor. Bu işten kopamıyorum bir çok insanın hayatına dokunduk diye düşünüyorum. Şan, şöhret peşinde değiliz. Buradaki en büyük amacımız çocuklukta çekmiş olduğumuz ızdırapları, sıkıntıları bizden sonra gelen bu insanlarımız, gençlerimiz çekmesin diye uğraşıyoruz. Çok şükür başarılı oluyoruz."

"Serdar Yıldırım Şanlıurfa'da engelli sporunun babasıdır"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanı Mehmet Çetingöz, Yıldırım'ın, 2004 yılında sporla tanışmasına ve hayatına yön veren kişi olduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır Yıldırım ile beraber olduğunu ve onun kendisine gösterdiği yoldan ilerlemeye çalıştığını belirten Çetingöz, "Serdar Yıldırım, Şanlıurfa'da engelli sporunun babasıdır. Birçok engelliye yol göstermiş, hem de onların hayatına dokunmuş bir insandır. Hakikaten çok fedakar bir insan. Yeri gelir deplasmanda kredi kartını kullanır. Yeri gelir gelen misafirleri kendisi yemeğe götürür. Kulüpten asla bir beklentisi olmaz. Serdar abi çok sevilen bir insan, örnek alınan bir insandır. Defalarca federasyonda hep görev teklif edilmesine rağmen kabul etmemiştir. Hep kendini Şanılurfa'ya adamıştır." şeklinde konuştu.

Kulübün okçuluk sporcularından Leyla Karakuş ise Serdar Yıldırım ile 7 yıl önce tanıştıklarını ve çok başarılı bir başkan olduğunu ifade etti.

Yıldırım'ın da kendileri gibi engelli olduğunu ve gençlere her zaman destek verdiğini vurgulayan Karakuş, "Serdar Başkan bizim gibi gençlerin hayata atılmasını, sporla hayat bulmamızı istiyor. Kendisinin yönlendirmesiyle biz de okçuluk sporu yapıyoruz. Her zaman bizim yanımızda olan çok değerli bir insan çok seviyoruz. Her zaman bizimledir umarım hep bizim yanımızda olmaya devam eder." diye konuştu.