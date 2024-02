Engin Baytar: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde favori Galatasaray

Spor

Eski futbolcu Engin Baytar, hafta sonu oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinde favori olarak sarı-kırmızılı takımı gördüğünü söyledi. Baytar, "Benim gibi birçok insan bu böyle görüyordur. Tahminim Beşiktaşlılar da bunu böyle görüyordur ama derbinin havası her zaman farklı olur. Galatasaray, 2-1 kazanır. Öyle tahmin ediyorum" dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri İşlevselliği ve Farkındalığı Spor Organizasyonu' ve 'Yurdum Spor Yapıyor Projesi' başlıklı organizasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliğe katılan eski futbolcu Engin Baytar, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Güzel organizasyonlardan birine katıldığını belirten Baytar, Umarım bu organizasyonların devam gelir. Çok daha değer görür, kıymet görür inşallah. Bizde burada olmaktan çok mutluyuz. Eski hocalarım, abilerim buradalar. Onları da tekrardan görebilmek benim için ayrı mutlu verdi" ifadelerini kullandı.

"Gönlümden Galatasaray geçer ama finalde Fenerbahçe de şampiyon olabilir"

Bu sezon şampiyonluk yarışında mücadelede veren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili sorulan soruya Engin Baytar, "Fenerbahçe ile Galatasaray bu ligin üzerinde bir takım kurdu. Sezon başında bu iki takımın bu kadar net olacağını kimse beklemedi. Her maçta Fenerbahçe de, Galatasaray da tamamen rakiplerine üstünlük kurarak maç kazanıyorlar. Bazen tartışmalara yol açan pozisyonlar olabiliyor ama buna alışığız artık. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Bu sene Galatasaray mı, Fenerbahçe mi şampiyon olur diye sorulsa bana, gönlümden Galatasaray geçer ama finalde Fenerbahçe de şampiyon olabilir. Galatasaray da olabilir. Umarım önümüzdeki sezon böyle iki takım arasında geçen değil, 4-5 takım arasında geçen bir lig olur. Heyecanı daha fazla olur. O yüzden önümüzdeki sezonlar öyle olur" şeklinde konuştu.

Bu sezon Galatasaray'ın kurduğu kadroyla alakalı görüşlerini de aktaran Baytar, "Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Oyunu çözebilecek kaliteli, yetenekli, tecrübeli oyuncuları var. Bunu da her maç net bir şekilde ortaya koyuyorlar" diye konuştu.

"Beşiktaşlılar da favori Galatasaray görüyordur ama derbinin havası her zaman farklı olur"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendiren eski futbolcu, "Umarım seyir zevki yüksek bir maç olur. Bol pozisyonlar ve bol gollü bir derbi olur. Beşiktaş için bu sezonu kurtarabilmek açısından derbileri kazanmak zorunda. Önümüzdeki sene iskelet bir kadro kurması için iyi bir sınav. Galatasaray şampiyonluk yolunda olduğu için onlar için daha önem taşıyan bir maç olacak. Favori olarak Galatasaray'ı görüyorum. Benim gibi birçok insan bu böyle görüyordur. Tahminim Beşiktaşlılar da bunu böyle görüyordur ama derbinin havası her zaman farklı olur. O daha favori, bu daha favori diyemezsiniz. Çünkü derbi havası farklı olduğu için her sonuca hazırlıklı olmak lazım. Ama gönlümde Galatasaray'ın kazanması var tabi. Derbi tahminimde İnönü'deki maçlar 2 farkla bitiyor. Ama bu sene 2-1 olur herhalde. Galatasaray, 2-1 kazanır. Öyle tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL