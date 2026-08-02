Erciyes 38 FK'da Borçsuz Yönetim ve Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
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Erciyes 38 FK'da Borçsuz Yönetim ve Şampiyonluk Hedefi

Erciyes 38 FK\'da Borçsuz Yönetim ve Şampiyonluk Hedefi
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Başkan Latif Ersoy, sürdürülebilir mali yapı ile borçsuz bir kulüp hedeflediklerini açıkladı.

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'nın Başkanı Latif Ersoy, "Sürdürülebilir bir yapı ile 2 yıldır bu takım tüm oyuncularımızın alacaklarını ödemiştir. Kasamız artıdadır. Bu sene de birinci kamp itibariyle 23 oyuncumuzun hiçbir alacağı yoktur. Tamamını ödedik. Biz sürdürebilir bir mali yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü, Türk futbolunda kulüplerin ciddi bir borç sarmalında olduğunu görüyoruz. Biz de bu sarmalda olmak istemiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, projemizi anlatıyoruz. Buna inanan futbolcularda bizi tercih ediyor. Bugüne kadar da böyle götürdük ve iyi anlattık" dedi.

Erciyes 38 FK, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde sürdürüyor. 20 Temmuz'da Bolu'da kampa giren mavi-siyahlıların kulüp başkanı Latif Ersoy, Bolu kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Takımda aile ortamı olduğunu belirten Latif Ersoy, "Şampiyon olmak istiyoruz. Bu yönde çalışıyoruz. Kaliteli bir takım kurduk. Aile ortamı oluşturduk. Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Rakiplerimiz var. Güçlüler. Onlara da başarılar diliyorum. Biz de elimizden geleni yapacağız çok yarışmacı bir takım olduğumuza inanıyorum. Gülen tarafın da biz olmasını ümit ediyorum" dedi.

Takımda sürdürülebilir bir yönetim anlayışını benimsediklerini de belirten Erciyes 38 FK Başkanı Ersoy, "23 oyuncumuz şu an da hazır. Transferleri bitirmek üzereyiz. Geçen seneden 11 oyuncu ile yolumuza devam ettik. 12 tane dış transfer yaptık. 2 oyuncu daha alacağız ve transferi bu yönde kapatacağız. Sürdürülebilir bir yapı ile 2 yıldır bu takım tüm oyuncularımızın alacaklarını ödemiştir. Kasamız artıdadır. Bu sene de birinci kamp itibariyle 23 oyuncumuzun hiçbir alacağı yoktur. Tamamını ödedik. Biz sürdürebilir bir mali yapı oluşturmak istiyoruz. Çünkü, Türk futbolunda kulüplerin ciddi bir borç sarmalında olduğunu görüyoruz. Biz de bu sarmalda olmak istemiyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, projemizi anlatıyoruz. Buna inanan futbolcularda bizi tercih ediyor. Bugüne kadar da böyle götürdük ve iyi anlattık. Onlarda sağ olsun geldiler tüm futbolcularımızın tüm alacakları ve peşinatları ödendi. Maliyetler çok yükselirse, rakiplerimiz devreye girerse almıyoruz masadan kalkmasını biliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Kesinlikle bütçemiz ne kadarsa o kadar transfer yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ ŞAMPİYON OLMAK'

Sponsorluk gelirleri ile borçsuz bir kulüp olduklarını da belirten Latif Ersoy, "Federasyondan gelirimiz var. Ama bu liglerde federasyon geliri çok düşük. Sponsor olmazsa olmaz. Şehrin arkanızdan gelmesi lazım. Şehri inandırmak lazım. Biz de öyle yapıyoruz. Onlara projelerimizi anlatıyoruz. Bu şekilde sponsorluklarla devam ediyoruz. Taraftarlarımız bize güvensin inansınlar. Burada çok şeffaf sürdürülebilir bir Erciyesspor var. Amacımız da şampiyon olmak. Allah nasip ederse inşallah kadromuzda buna müsait. Takımımız çok yarışmacı bir takım olacak. Gülen tarafın biz olmasını istiyoruz. Uzun vadede takımı borçsuz olarak götürebildiğimiz kadar götürmek istiyoruz. Şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek amacımız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erciyes 38 FK'da Borçsuz Yönetim ve Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

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