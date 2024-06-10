Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Bursa'da büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Bursa'da büyük başarı elde etti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da düzenlenen 9. TAF Küçükler Atletizm Grup Yarışmalarında 6 madalya ve 1 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Takım, Türkiye Finallerine katılma hakkı elde etti.

10.06.2024 11:42
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü sporcuları Bursa'da düzenlenen atletizim yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

Bursa'da düzenlenen 9. TAF Küçükler Atletizm Grup Yarışmalarında Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları, toplamda 6 madalya ve 1 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kız takımı ise takım olarak 3. olmayı başardı.

Türkiye genelinde 4 farklı grupta gerçekleştirilen bu yarışmalarda, her grubun ilk dördünde yer alan takımlar, 9 Temmuz 2024'te Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, elde edilen başarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Biz, Balıkesir'in en küçük ilçelerinden biri olarak kısıtlı imkanlarla Bursa grubunda yarıştık. İzmir, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sultanbeyli/İstanbul, Pendik/İstanbul, Manisa, Muğla ve Isparta gibi güçlü rakiplerin bulunduğu 17 takım arasında 3. olarak Türkiye Finallerine kaldığımız için çok mutluyuz. Takımımıza güveniyorum, Türkiye Kupasını alabilirler. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da spor alanında Erdek'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın, gönlünüz rahat olsun"ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Bursa'da büyük başarı elde etti - Son Dakika

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