Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü Bursa'da büyük başarı elde etti

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü sporcuları Bursa'da düzenlenen atletizim yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

Bursa'da düzenlenen 9. TAF Küçükler Atletizm Grup Yarışmalarında Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Kulüp sporcuları, toplamda 6 madalya ve 1 kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Kız takımı ise takım olarak 3. olmayı başardı.

Türkiye genelinde 4 farklı grupta gerçekleştirilen bu yarışmalarda, her grubun ilk dördünde yer alan takımlar, 9 Temmuz 2024'te Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan, elde edilen başarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Biz, Balıkesir'in en küçük ilçelerinden biri olarak kısıtlı imkanlarla Bursa grubunda yarıştık. İzmir, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sultanbeyli/İstanbul, Pendik/İstanbul, Manisa, Muğla ve Isparta gibi güçlü rakiplerin bulunduğu 17 takım arasında 3. olarak Türkiye Finallerine kaldığımız için çok mutluyuz. Takımımıza güveniyorum, Türkiye Kupasını alabilirler. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da spor alanında Erdek'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın, gönlünüz rahat olsun"ifadelerinde bulundu. - BALIKESİR