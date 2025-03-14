Erden Timur'dan yabancı hakem sorusuna Galatasaraylıları kızdıracak yanıt - Son Dakika
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Erden Timur'dan yabancı hakem sorusuna Galatasaraylıları kızdıracak yanıt

Erden Timur\'dan yabancı hakem sorusuna Galatasaraylıları kızdıracak yanıt

Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalyaspor maçını izlemek için gittiği RAMS Park'ta kendisine yöneltilen "Erden Bey derbide sizce yabancı hakem olmalı mı, bu konuda bir düşünceniz var mı?" sorusunu cevapladı. Timur, "Adalet gereği olması lazım tabii. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım" dedi.

14.03.2025 20:38
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Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Antalyaspor maçını izlemek için RAMS Park'a geldi. Timur, karşılaşma öncesinde yabancı hakem tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"ADALET GEREĞİ OLMASI LAZIM"

Erden Timur'a taraftarlarla konuştuğu sırada, "Erden Bey derbide sizce yabancı hakem olmalı mı, bu konuda bir düşünceniz var mı?" sorusu soruldu. Timur da bu soruya, "Adalet gereği olması lazım tabii. Bir standart koyulduysa devam etmesi lazım" yanıtını verdi.

CİMBOM'UN ÖNÜNDE 2 DERBİSİ VAR

Galatasaray, sezonun kalan bölümünde 2 derbi oynayacak. Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak olan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ise 2 Nisan Çarşamba günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecke.

Erden Timur, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Son Dakika

Son Dakika Spor Erden Timur'dan yabancı hakem sorusuna Galatasaraylıları kızdıracak yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erden Timur'dan yabancı hakem sorusuna Galatasaraylıları kızdıracak yanıt - Son Dakika
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